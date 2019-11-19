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Политика

Зеленский публично унизил стареющую Тимошенко

Юлия Тимошенко; Украина; новости. Фото: www.globallookpress.com
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко проиграла президентские выборы, но опускать руки не намерена. Амбициозный политик играет роль главного оппозиционера страны и яростно критикует инициативы Владимира Зеленского. Глава государства в долгу не остается и отпускает в адрес 58-летней Тимошенко едкие замечания.
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"Оранжевая принцесса" стремится набрать очки на критике скандального законопроекта о свободном земельном рынке. В первом чтении фракция "Батькивщина" в Верховной раде голосовала против инициативы Зеленского.

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Юлия Владимировна Тимошенко

Юлия Владимировна Тимошенко украинский политик

По всей видимости, нападки Тимошенко утомили президента. После ее очередного выступления на телевидении с критикой главы государства он ответил ей на своей странице в "Фейсбук". "Есть очень старая украинская традиция. Раз в пять лет Юлия Владимировна Тимошенко идет в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе", – написал Зеленский.

Реакцию президента вызвало выступление лидера "Батькивщины" на канале ICTV. Тимошенко заявила, что предлагала Зеленскому кандидатуры на разные должности. Глава государства это подтвердил, добавив, что за назначение своих людей на "хлебные" должности политик обещала в течение года голосовать за законопроекты вместе со "Слугой народа".

"Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда", - написал Зеленский.

Но у бывшего депутата Верховной рады Олега Царева другое мнение. По его информации, Юлии Тимошенко обещали должность премьер-министра, если она не будет критиковать законопроект о свободном рынке земли. В "договорняке" заинтересованы и президент, и стоящий за его спиной олигарх Игорь Коломойский, утверждал экс-парламентарий.

Автор: 19 ноября 2019, 14:46

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

СтраникЪГость
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Жанна дАрк

Жанна д’Арк, также известная как Орлеанская дева, является национальной героиней Франции. Одна из командующих французской армией в период Столетней войны. Оказавшись в плену, Жанна была сожжена на костре по решению инквизиции. В 1920 г. католическая церковь причислила ее к лику святых.

В данной статье мы рассмотрим главные события биографии Жанны дАрк, а также расскажем об интересных фактах из ее жизни. Любителям истории будет интересно.

Итак, перед вами краткая биография Жанны дАрк.

Биография Жанны дАрк
Жанна дАрк родилась 6 января 1412 года во французском городе Домреми. Ее родители, Жак дАрк и Изабелла де Вутон, были обедневшими дворянами (хотя ряд биографов считают, что они были состоятельными крестьянами).

Детство и юность
Интересен факт, что с самого детства Жанетта называла себя «Жанной девственницей», а не Жанной дАрк.
У нее было 3 брата и одна сестра, которая умерла еще в юности. В будущем братья будут поддерживать сестру во всех ее действиях.

Видения и предсказания Жанны дАрк
Впервые Жанна д’Арк увидела видение в 13-летнем возрасте. Девочка уверяла, что слышала голос Архангела Михаила, Екатерины Александрийской и Маргариты Антиохийской.
По словам Жанны, Бог избрал ее для важной миссии. Ей предстояло снять осаду с Орлеана, помочь дофину получить власть и изгнать английскую армию из Франции.
Очевидно, что на воображение Жанны дАрк повлияли предсказания колдуна Мерлина. Этот чародей предвидел, что Францию якобы спасет девушка из Лотарингии.
На тот момент продолжалось Столетняя война (1337-1453), в связи с чем многие французские территории были оккупированы английскими войсками.

«Видение Жанны д’Арк», Жюль Бастьен-Лепаж
Изабелла Баварская, будучи супругой слабоумного Карла 7, заключила соглашение с Англией, согласно которому следующим королем Франции в случае кончины мужа, должен был стать не их сын, а английский монарх Генрих 5.
Французы, терпящие унижения от англичан уже более 100 лет, ожидали кого-нибудь, кто мог бы завершить войну и спасти государство.

Жанна дАрк на войне
Когда Жанне дАрк исполнилось 17 лет, она отправилась в Вокулер. Девушка хотела лично поговорить с дофином, однако сделать ей этого не удалось. Вскоре Жанна предсказала, что англичане одержат победу над французами в битве при Руврэ. В результате все произошло именно так, как она и говорила.

Испуганный капитан Робер де Бодрикур отправил Жанну к дофину, написав ему письмо. Кроме этого он распорядился, чтобы ее охраняли воины. Путь был не самым легким, однако Орлеанская дева была убеждена в том, что ей везде помогает Бог.

Жанна д’Арк при осаде Орлеана
Придя к Карлу, Жанне д’Арк не сразу удалось встретиться с ним. Советники Карла настаивали на том, чтобы он прогнал девушку, но тот все-таки согласился увидеться с ней. Карл усадил на трон своего пажа, а сам отправился к свите.

Когда Жанна оказалась в зале она сразу же подошла к дофину, стоящему рядом с придворными, поскольку на него указали «высшие силы». Разговор один на один с незнакомкой впечатлил Карла. О нем он расскажет только 25 лет спустя.

Жанна дАрк сказала, что власть принадлежит ему, и в скором будущем он будет править страной на законном основании.

Карл поверил Орлеанской деве, но нужно было еще получить согласие духовенства. Священнослужители устроили Жанне дАрк настоящие испытания, которые ей удалось пройти. В результате ей разрешили командовать французским войском. Получив коня и оружие, она отправилась в город Блуа, где произошел весьма интересный случай.

Жанна д’Арк зашла в часовню Сент-Катерен-Фьербуа, в которой находился меч короля Карла Мартелла. Этот меч помогал монарху побеждать своих противников. В будущем он поможет и Жанне. С каждым днем она становилась все более популярной.

Толпы людей выходили ей навстречу, чтобы собственными глазами посмотреть на свою спасительницу. Солдаты также воспрянули духом и поверили в победу над Англией.

Это было невиданным делом, что неизвестная и малообразованная пастушка смогла в столь краткий срок овладеть тонкостями военного дела и заслужить авторитет у военнослужащих. До сих пор остается загадкой, как юная девушка смогла достичь таких результатов.

Первым делом в борьбе с англичанами Жанна дАрк сняла осаду с Орлеана, имевшего важное стратегическое значение. 28 апреля 1429 г. французская армия во главе со своей спасительницей напала на противника.

Интересен факт, что Жанна приказала своим командирам подойти к основным воротам города и атаковать неприятеля. Однако капитаны не осмелились выполнить этот приказ. Вместо этого они решили начать нападение другим способом.

Неподчинение командиров вывело Жанну д’Арк из себя. Она приказала войскам отступить и занять позиции на правом берегу Лауры. После этого Дева с небольшим отрядом проникла в город, зайдя в него с южной стороны. 4 мая французы одержали первую победу, взяв под контроль бастион Сен-Лу.

Народная героиня Жанна Д’арк
Затем последовала черед ярких побед, вследствие чего англичанам пришлось оставить Орлеан. Таким образом, Жанне дАрк удалось справиться с поставленной задачей за четверо суток, тогда как французские военачальники считали ее невыполнимой.
Именно после этого события Жанну дАрк начали называть «Орлеанской девой». Стоит отметить, что в одном из сражений ее ранили в плечо.

Коронация Карла
В скором времени Жанна дАрк поехала к Карлу, чтобы сообщить ему о победе. Во время пути к дофину она слышала в свой адрес множество благодарностей от французского народа.
Люди стремились дотронуться до нее, а в храмах в ее честь ежедневно проводились праздничные молебны. Дофин встретил Жанну дАрк со всеми почестями, и усадил ее по правую руку от себя. Также он пожаловал ей дворянский титул.
После этого Жанна дАрк отправилась освобождать Реймс с войском численностью в 12 000 человек. И хотя Карл сомневался в победе, девушка совершила «бескровный поход» в сторону Реймса.

Орлеанская дева Жанна Д’арк
Города не оказывали никакого сопротивления Жанне, и менее чем через 3 недели в Реймском соборе Карла короновали. Неподалеку от монарха стояла спасительница Франции, держа в своих руках знамя.

Пленение и смерть
После коронации Жанна дАрк попросила Карла отпустить ее домой, но тот уговорил Деву остаться командовать войском. Некоторые правящие деятели Франции побудили Карла отложить наступление на Париж. Тем не менее, дАрк решила самостоятельно освободить город.

23 мая 1430 г. Жанна д’Арк попала в плен к бургундцам. Главнокомандующий бургундцев Жан Люксембургский хотел получить выкуп за столь известную пленницу. Однако Карл предал спасительницу Франции, даже не вспомнив того, что́ Жанна для него сделала.

В результате Жанна дАрк оказалась в руках англичан, судивших ее в Руане. Они ненавидели девушку, поэтому хотели ее не просто убить, а запятнать ее имя. Перед смертью Жанна должна была публично заявить о связи с дьяволом. Процесс возглавил епископ Пьер Кошон, которого англичане, в случае расправы над осужденной, хотели сделать архиепископом.

Во время судебного процесса Жанна дАрк искренне призналась, что имела связь со сверхъестественными силами. Этим воспользовался хитрый Кошон, который исказив слова девушки, обвинил ее в связи с дьяволом. Интересен факт, что на помощь Орлеанской деве не пришли ни монарх, ни жители Орлеана, ни сослуживцы.

На аббатском кладбище Сент-Уэн Жанна подписала документ о виновности и связи с дьяволом. Стоит отметить, что судьи добились ее признания с помощью обмана, прочитав ей другой документ. Об этом стало известно только после ее смерти.

Сожжение Жанны д’Арк
Жанну д’Арк приговорили к казни через сожжение на костре. Девушка, как и раньше, вела себя мужественно и спокойно. Находясь в огне, она несколько раз взывала к Иисусу.

Толпа людей, наблюдавшая за всем происходившим, не могла сдержать слез. Жанна дАрк была заживо сожжена на костре 30 мая 1431 года в возрасте 19 лет. Спустя 25 лет она была реабилитирована.

Для французов и многих других людей Жанна дАрк является настоящей героиней. В ее честь устанавливают памятники, снимают фильмы, пишут книги и чеканят монеты.

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СтраникЪГость
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ДА ВСЕ КИЕВСКИЕ И МОСКОВСКИЕ КРЕМЛЕВСКИЕ ЛИБЕРАЛЫ СВИНЬИ ПРОДАЖНЫЕ ЧТО СВИНЬЯЯ ЗЕЛЕНСКИЙ (ЗЕЛЬДЕНЬШТЕЙН), ЧТО ПУТИН (ШАЛОМОВ) РАСПРОДАЕТЕ ЗЕМЛИ БАСМАЧАМ!

ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ОТПРАВЬТЕ ИХ ВСЕХ В ХАРЬКОВСКУЮ ТЮРЬМУ А ЛУЧШЕ КАЗНИТЕ.
К ЧЁРТУ ДЕМОКРАТИЮ СТАНЬТЕ - ЖАННОЙ Д" АРК!

Пророчества схимонахини Макарии Наиболее известные пророчества схимонахини Макарии за 1988-1992 годы: «Матерь Божия сказала: «Скажи всем – землю Русскую продавать никому нельзя. Матерь Божия строгое запрещение даёт. Нельзя землю продавать, земля хоть и не освященная, но она ограждённая. Я наблюдаю. Я молюсь за Россию». ... Только землю не отдавайте. Так, говорит Матерь Божия: Если власти начнут землю продавать, отступится от нас матушка Пресвятая Богородица, со слезами на глазах отступится. Когда это произойдёт, святые отступятся и не станут молиться за Россию» [1].
СтраникЪГость
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Юлия Владимировна бегает трусцой

Юлия Тимошенко пробежала 10 километров
Юлия Тимошенко доказала журналистам и Андрею Онистрату, что она действительно пробегает по 10 километров каждое утро и теперь будет готовиться к...

Тимошенко бегает по 10 километров под Nightwish и Metallica [видео] Комментарии: 12
Юлия Тимошенко активно бегает по утрам. Фото: скриншот
Ранее украинский политик сидела в инвалидном кресле, а теперь совершает едва ли не марафоны.
В тюрьме у лидера "Батькивщины" Юлия Тимошенко были проблемы со спиной и она передвигалась при помощи инвалидной коляски, а теперь на свободе каждое утро пробегает трусцой около 10 километров.

Во время пробежки Тимошенко дала интервью "ТСН.Тиждень". Она рассказала, что бегает под песни металл-группы Nightwish и Metallica, любит пирожки из "МакДональдса" и перестала увлекаться диетами.

Полезную привычку бегать с Юлией Владимировной разделяют ее супруг и дочь, а также двое любимых лабрадоров: Босс и Баффи.

Во фракции Тимошенко следят за здоровьем также Григорий Немыря и Андрей Кожемякин.

А самым необычным место пробежки лидер "Батькивщины" назвала Капитолийский холм.

"Существует миф, что я после тюрьмы сразу побежала".

- Я год лечилась. Частично в клинике "Шарите", частично в Украине. Ходила, к сожалению, почти год с костылями, было очень трудно, и я уже через год и два месяца после лечения начала понемногу ходить по дорожке. Сначала я ходила один круг. А потом, годы все же, 3 года уже прошло, и сейчас я восстановилась. В клинике "Шарите" мне делали сложные манипуляции со спиной.

"Мой зять прекрасен"

- Я счастлива, потому что счастлив моя дочь. Я всегда, когда общаюсь с зятем (Артур Чечеткин. - Авт.) - рассказываю ему анекдот, который я очень люблю: это когда два человека встречаются и один другому говорит: "Послушай, у меня теща настоящий ангел". А второй ему говорит: "Блин, ну повезло тебе, а моя еще жива!". И это такая шутка у нас, по-большому счету, я очень хорошая теща, он меня очень редко видит. Но он проверенный временем, потому что когда Янукович меня бросил за решетку, за две недели они познакомились. Женя и Артур. И Артур рядом с Женей был все это трудное время.

На вопрос, принадлежит ли банк "Укррудинвестбанк" Чечеткину Тимошенко ответила уклончиво - "может быть".

С бывших мужем дочери она не общается, а вот Женя - да. Сейчас у Шона Карра новая семья и недавно родилась дочь.

Рассказала Тимошенко и своем супруге, который уже давно не ведет бизнес в Украине.

"Я рада, что все это (бизнес мужа. - Авт.) далеко от Украины"

- Мой муж занимается торговой деятельностью, строительной деятельностью, но за рубежом. И в Чехии, и в Канаде. У него есть очень хорошие бизнес-партнеры и я рада, что все это происходит далеко от Украины.

При этом лидер "Батькивщины" рассказала, что ее капитал в размере 200 тысяч долларов - заслуга мужа.

"Я - далеко не бомж!"

- Ну, на самом деле смотрите, очень и очень контраверсийная ситуация, когда после заполнения мной электронной декларации, начали разгонять миф, что она такая бедная и у нее ничего нет. Это не так! Потому совокупно в декларации - 13 миллионов гривен. Это очень большой объем денег, для того чтобы нормально жить и обеспечивать семью в Украине. И когда говорят, посмотрите - она ​​бомж! Это первое сказал Ющенко. Ну, президенты ко мне так относятся. Так вот! Я - далеко не бомж!

"Ющенко стал сыном олигархической системы"

- Вы помните мою тогдашнюю фразу (2004 год во время выборов президента. - Авт.), что я готова была тогда белье в штабе Ющенко стирать! Я реально была готова, и я реально отказалась от амбиций идти на президентские выборы. Когда мы всем народом его вынесли на руках на президентский пост, мы ожидали от него четких мужественных шагов против олигархии. Но уже на инаугурацию его семья из США прилетела на самолете Фирташа. И уже тогда его брат основал компанию по торговле газом, которая имела сотрудничество с РосУкрЭнерго как посредник в торговле газом. И через несколько месяцев стало понятно, что, к сожалению, Виктор Ющенко, как говорится, если Кучма был отцом олигархической системы, то Ющенко стал сыном. Они его усыновили за несколько месяцев.

"Я решила немного меняться как женщина"

- Некоторые говорят, что когда я заплетаю косу, это боевой окрас. И я иду на какую политическую войну. Я очень люблю свою эту традиционную прическу, когда я заплетаю косу, и, честно говоря, она очень удобная. В ней можно спать в машинах, стоять под снегом на митингах, тебя обдували всем ветрам, но коса непреклонна. И никогда в жизни ты не беспокоишься о своей прическе. Но сейчас я решила немного меняться как женщина, и думаю, что сейчас, я стала больше похожа на женщину чем на бойца", - рассказала Тимошенко.

"Хвостик завязала - и в бой"

- Много лет дома, когда мне не надо было выходить на какие-то политические события, я всегда была с такой прической. И так сложилось, что я совершенно неожиданно для себя с этой прической пришла в парламент. Эта и коса - мои привычные прически. Заплетенная косы занимает у меня 7 минут утром, и я потом чувствую себя очень уверенно. И так же эта прическа времени не отнимает, хвостик завязала - и в бой.

"Я воспринимала Надежду Савченко как женщину, брошенную за решетку режимом"

- Для меня это была прямая ассоциация с моей жизнью. Я знала, что такое женщина за решеткой без защиты. За решеткой она себя вела очень мужественно. Она выглядела как сильный патриот Украины. И мы понимали, как происходит система освобождения военнопленных в России, я знала, что надо поднимать ее вопрос на самом высоком политическом уровне. Потому что по-другому освободить ее будет просто невозможно. Ее бы просто там забыли и она может бы там погибла. Я верила в нее. Я не могу это объяснить. Наши взгляды на жизнь и на войну, на то, как двигаться Украине, разошлись коренным образом, – говорит она. – Мы сейчас расстались, но расстались абсолютно мирно.

"Нам нужен формат Будапештского меморандума"

- Во-первых, я считаю неправильно выбранный формат дипломатических переговоров. Минский процесс, где стороной переговоров является "ЛНР" и "ДНР", - это абсолютный абсурд и нонсенс. Когда против нас воюет Россия подписывать соглашения с бандформированиями, которые по сути финансируются с помощью России. Нам нужен формат Будапештского меморандума. Будапештский меморандум давал нам гарантии. И президент Украины должен обеспечить функционирование меморандума: США, Россия, Китай. Можно было бы привлечь ЕС. В таком формате, на уровне глав государств. Если бы это было сделано сразу, я уверена, не было бы того, что мы сегодня пережили и потерянных жизней украинцев.

"Я не могу понять, почему нельзя было объявить локальный военное положение"

- В то время в Украине не было армии. И возможностей защитить не было. На момент агрессии армии не было. И об этом на заседании заявил министр обороны, председатель СБУ, об этом заявили все эксперты и все политические силы. Заявил премьер. И тогда нас предупредили все ключевые друзья Украина: США, ЕС, если вы сейчас спровоцируете, то российская армия может дойти до Киева. Все было спланировано. Следствием военного сопротивления, по моему убеждению, практически были бы десятки тысяч жизней военных и это дало бы политические основания, так как это было сделано с Грузией. Мы не могли рисковать. К тому монет это было сделано правильно. Но если кто-то считал что-то другое - у них были все возможности это сделать.

Но то, что касается Донбасса, то я призвала власти немедленно душить банды и через спецоперации возвращать администрации. Спецоперации мы способны были сделать, и я не могу понять, почему нельзя было объявить локальный военное положение, - вспоминает Тимошенко.

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