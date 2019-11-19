Зеленский публично унизил стареющую Тимошенко

"Оранжевая принцесса" стремится набрать очки на критике скандального законопроекта о свободном земельном рынке. В первом чтении фракция "Батькивщина" в Верховной раде голосовала против инициативы Зеленского.



По всей видимости, нападки Тимошенко утомили президента. После ее очередного выступления на телевидении с критикой главы государства он ответил ей на своей странице в "Фейсбук". "Есть очень старая украинская традиция. Раз в пять лет Юлия Владимировна Тимошенко идет в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе", – написал Зеленский.

Реакцию президента вызвало выступление лидера "Батькивщины" на канале ICTV. Тимошенко заявила, что предлагала Зеленскому кандидатуры на разные должности. Глава государства это подтвердил, добавив, что за назначение своих людей на "хлебные" должности политик обещала в течение года голосовать за законопроекты вместе со "Слугой народа".

"Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда", - написал Зеленский.

Но у бывшего депутата Верховной рады Олега Царева другое мнение. По его информации, Юлии Тимошенко обещали должность премьер-министра, если она не будет критиковать законопроект о свободном рынке земли. В "договорняке" заинтересованы и президент, и стоящий за его спиной олигарх Игорь Коломойский, утверждал экс-парламентарий.

А помните, мы боялись, что при президенте Зеленском премьер-министром будет Тимошенко. Вот уже не страшно. Не будет. И хорошо.