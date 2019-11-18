Лукашенко публично закатил истерику

Поводом для подобного поведения послужила видеозапись с одного из пунктов голосования на выборах. В кадр попал неизвестный человек, который шел к урне с пачкой бюллетеней в руке. Не уточняется, бросил ли неизвестный бланки в ящик для голосования, однако президент пришел в неописуемую ярость.
Лукашенко на глазах у журналистов, которым он давал интервью, принялся психовать. Он призвал "вправить мозги" нарушителю порядка, а также высказался о неизвестном в грубой форме, не стесняясь в неприличных выражениях.
"Если какой-то, извините меня, придурок или ******** начинает бросаться на избирателей, чтобы ему вставили мозги так, чтобы ему больше этого не хотелось", – жестко пригвоздил нарушителя Александр. Он также добавил следующее: "Вы знаете, как милиционеры умеют это делать".
По всей видимости, президент имел ввиду тот аспект, что при задержании стражи правопорядка редко беспокоятся за то, чтобы не нанести увечий. Впрочем, у Лукашенко, вероятно, были причины переживать. Известный своей повышенной тягой к справедливости, глава Белоруссии не мог остаться безучастным к такому нарушению порядка.
Стоит отметить, что выборы в палату представителей
Национального собрания состоялись в Белоруссии 17 ноября. Граждане выбрали 110 депутатов по мажоритарной
системе.
Вопиющий инцидент с мошенничеством на избирательном пункте произошел в Бресте, сообщает телеканал "Царьград".
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