Заискивающий перед Западом Лукашенко наплевал на белорусов

В пятницу, 15 ноября, в ходе совещания Александр Лукашенко рассказал, что немецкие инвесторы потребовали оставить только один дрожжевой завод в Белоруссии. "Если мы что-то обещали, особенно иностранным инвесторам, это свято должно исполняться", – обратился к своим подчиненным глава страны.
Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук назвал требование западных стран закрыть другие предприятия абсурдным и недопустимым. По его словам, инвесторы должны понимать, что на рынке всегда должна присутствовать конкуренция.
Эксперт считает, что соглашение белорусских властей на монополию иностранных инвесторов – это неуважение к себе и своим гражданам. "Если такое обещание действительно было дано – это репутационные потери и повод для серьезного разбирательства: в том числе, на предмет коррупции", – заявил Романчук в интервью сайту UDF.BY.
В то же время глава научно-исследовательского центра отметил, что хорошо знаком с практикой немецкого бизнеса и правилами поведения внутри другой страны. "Я с трудом представляю, что это было требование с немецкой стороны", – заключил эксперт.
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