Россияне рвутся в Высшую партийную школу "ЕР"

Заявки на участие в образовательном модуле принимались с 30
сентября по 8 октября. Поступило более 300 анкет, они
обрабатываются модераторами.
Как отметила Баталина, к участию в модуле были отобраны не просто талантливые авторы, занимающиеся общественно-политической тематикой. Прежде всего это активные и неравнодушные люди, которые в курсе происходящего в их городе, регионе, стремящиеся сделать мир вокруг себя лучше и готовые сотрудничать для этого с "ЕР", рассказала депутат Госдумы.
"Наша цель – дать им инструменты для дальнейшей работы. Предоставить площадку для обмена эффективными практиками, расширить горизонты слушателей образовательного модуля "Политический текст", – добавила парламентарий.
Решение о начале работы Высшей партийной школы было принято на XVIII съезде "ЕР". Первым модулем программы стал "Политический лидер". Запланирована работа еще трех модулей.
Ранее "Дни.ру" писали о запуске в 50 регионах второго сезона образовательного проекта "Молодой Гвардии Единой России" "Другой университет". Его участники встретятся с известными политиками, журналистами, лидерами общественного мнения и блогерами.
Проект призван создать альтернативные площадки для коммуникаций молодежи и продвижения ее идей. Второй сезон продлится с октября по декабрь 2019 года.
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