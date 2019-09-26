Эксперт предрек "ЕР" дальнейшее политическое лидерство

Политолог предложил учитывать цифры и факты, которые
подтверждают политическое превосходство "Единой России". Если
посмотреть на результаты выборов и ее представительство в органах власти, а
также на кадровую линейку, то "ЕР" с полным основанием можно
назвать лидирующей партией, отметил Костин.
Вряд ли единороссы столкнутся с проблемами в ходе очередных президентских и думских выборов в 2024 и 2021 годах. Политолог призвал смотреть дальше – на выборы нового состава нижней палаты парламента в 2026 году. К этой дате, полагает Костин, большой этап перемен завершится.
Следующие за 2024 годом выборы главы государства состоятся в 2030 году. По словам главы ФоРГО, к тому моменту будут отчетливо видны результаты национальных проектов.
Костин указал на необходимость развития новых отраслей экономики. "Наши нефтегазовые активы надо беречь, надо делать их современными и конкурентоспособными, но место в мировом совете директоров будет определять цифровая экономика", – уверен аналитик.
По традиции, подводим итоги голосования рубрики #ЯсноПонятно и рассказываем вам значения наименее понятных слов и терминов, используемых в наших социальных сетях. На этой неделе речь пойдет о национальном проекте «Цифровая экономика». Читать по ссылке: https://t.co/98SACduvYu pic.twitter.com/r7c9Zw1yd9— Единая Россия ���� (@er_novosti) September 20, 2019
Костин призвал учитывать важность предварительного голосования, которое проводит "Единая Россия". Даже неискушенный избиратель замечает новые лица в политике, подчеркнул эксперт.
Напомним, по итогам единого дня голосования 8 сентября "Единая Россия" сохранила статус лидирующей политической силы страны. В 19 регионах проходили выборы глав субъектов, в 13 – депутатов региональных заксобраний, прошли 22 кампании по выбору депутатов гордум.
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