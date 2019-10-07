Новый удар по Порошенко: заведено дело о похищении Саакашвили

Прокуратура на Украине возбудила уголовное дело по заявлению бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что 18 февраля 2018 года его похитили и незаконно перевезли через границу с Польшей. Политик уверен, что это было сделано по личному распоряжению Петра Порошенко.

В Грузии Михаила Саакашвили помнят как бывшего президента, который спровоцировал войну с Россией, закончившуюся разгромом и потерей территориальной целостности для страны. После завершения полномочий политик покинул страну, поскольку прокуратура заинтересовалась его возможной причастностью к незаконным делам.

Свою карьеру Михаил Саакашвили решил продолжить на Украине. Там его запомнили и полюбили за руководство Одесской областью, дружбу, а затем противостояние с Петром Порошенко, яркие эмоциональные высказывания, бегство из страны и попытки вернуться. И теперь уже сам политик оказался на стороне тех, кто подает заявления.

Михаил Саакашвили написал в Главную военную прокуратуру Украины. "Заявление относительно похищения и насильственных действий в отношении Саакашвили и незаконном его перемещении через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018 года", – цитирует RT пресс-службу ведомства. В результате по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

По заявлению Михаила Саакашвили украинская прокуратура завела уголовное дело о его похищении и незаконном перемещении через границу Украины в Польшу 18 февраля 2018 года.

А мы уже начали забывать про этот генератор шума и дерьма. Всё в порядке, он работает. — Радио Стыдоба (@RadioStydoba) October 7, 2019

Некоторые эксперты и пользователи Сети предположили, что это расследование может пополнить список дел, фигурантом которых является бывший президент Украины Петр Порошенко. Дело в том, что именно его Михаил Саакашвили называл заказчиком своего похищения и выдворения из страны. Политик заявлял, что его оппонент лично отдавал соответствующий приказ.

Напомним, Михаил Саакашвили ворвался в украинскую политику весной 2015 года. Он был назначен губернатором Одесской области. Уже в ноябре 2016 года Петр Порошенко освободил его от занимаемой должности, заметив, что тот не только не выполнил своих обещаний по развитию региона, но и ухудшил его экономические показатели.

А в конце июля 2017 года Петр Порошенко, еще будучи президентом Украины, отобрал у Михаила Саакашвили паспорт. В феврале 2018 года политика, переставшего быть гражданином Украины, выслали в Польшу. Владимир Зеленский, придя к власти, отменил решение о лишении одиозного политика гражданства, и на следующий же день Саакашвили вернулся.