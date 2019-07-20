Саакашвили наступил на горло собственной песне ради Зеленского

Грузинский политик Михаил Саакашвили снял свою партию "Движение новых сил" с выборов в Верховную раду. Он призвал избирателей отдать свой голос за партию Владимира Зеленского "Слуга народа".

"У меня уже появились и есть свои вопросы, но думаю, что президенту Зеленскому нужно дать шанс сформировать большинство без уступок старым политикам. Поэтому каждый процент сейчас важен", – цитирует Михаила Саакашвили РИА Новости.

Напомним, что Владимир Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады. Внеочередные выборы пройдут 21 июля. Изначально они должны были состояться в октябре этого года.