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Политика

Саакашвили наступил на горло собственной песне ради Зеленского

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Грузинский политик Михаил Саакашвили снял свою партию "Движение новых сил" с выборов в Верховную раду. Он призвал избирателей отдать свой голос за партию Владимира Зеленского "Слуга народа".

"У меня уже появились и есть свои вопросы, но думаю, что президенту Зеленскому нужно дать шанс сформировать большинство без уступок старым политикам. Поэтому каждый процент сейчас важен", – цитирует Михаила Саакашвили РИА Новости.

Напомним, что Владимир Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады. Внеочередные выборы пройдут 21 июля. Изначально они должны были состояться в октябре этого года.

Автор: 20 июля 2019, 11:19

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