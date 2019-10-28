Обмануть Путина: вскрылся подлый план Зеленского

Видеозапись разговора Владимира Зеленского с радикалами на
линии разграничения в Донбассе рассчитана прежде всего на иностранную
аудиторию, а не на граждан Украины. Такое мнение сенатор высказал в эфире
передачи "Большая игра" на Первом канале.
По мнению Косачева, президенту Украины нужно показать лидерам России, Франции и Германии, что он старается и делает шаги для урегулирования ситуации. "Что он хочет, он хороший, но у него не получается. Потому что, посмотрите, с кем приходится работать", – полагает сенатор.
Однако никакого отношения к выполнению обязательств Украины в рамках минских соглашений эта картинка не имеет, уверен парламентарий. За это Зеленский как президент несет полную ответственность, подчеркнул Косачев.
Зеленский поясняет за разведение войск:— (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) October 26, 2019
"Я же не лох какой-то, я тебе пришел и сказал - оружие убери" pic.twitter.com/5a2biVfuM1
На днях президент Украины прибыл в Донбасс. Он пообщался с жителями прифронтовых районов, а также с членами добровольческих батальонов. Последние отказываются отходить от линии разграничения. Зеленский попытался образумить распоясавшихся вояк, но получилось плохо.
Военнослужащие общались с президентом подчеркнуто панибратски. В какой-то момент Зеленский не выдержал и сорвался. "Я же не лох какой-то! Я тебе пришел и сказал: оружие убери", – обратился президент к одному из бойцов.
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