Дело дрянь: уехавшему в Донбасс Зеленскому не оставили шансов

В шахматах существует понятие цунцванг. Это положение игрока, при котором хороших вариантов ходов не осталось, а каждый следующий маневр на доске ведет к ухудшению ситуации. Президент Украины Владимир Зеленский оказался в аналогичном положении. Ультраправые угрожают переворотом в случае отвода войск в Донбассе, а Запад начинает терять терпение от неспособности Киева выполнить договоренности.



Заявления Владимира Зеленского по ситуации в Донбассе отличаются друг от друга, но их объединяет критика минских соглашений, отметил политолог Руслан Бортник. По его словам, президент и его окружение считают их плохими.



Зеленский и члены президентской команды заняты поиском такой трактовки минских договоренностей, которая позволила бы изменить порядок их выполнения. "То есть ищут выход из этой ситуации", – сказал эксперт в эфире телеканала ZIK.

Проблема в том, полагает эксперт, что выйти из минского формата Зеленскому никто не позволит. В то же время президент Украины не может возобновить военные действия, на чем настаивают ультраправые радикалы.

Бортник полагает, что России выгодно, чтобы Украина не выполняла минские соглашения. "Если мы Минские соглашения не выполним, санкции с России снимут, Россия вернется к бизнесу с Европой и миром. А Украина останется на обочине, – как приднестровская ситуация, или карабахская", - заключил политолог.

В середине октября Киев сорвал разведение войск на линии фронта в Донбассе. Националисты отказались покидать позиции и пригрозили Зеленскому последствиями.

"Любая война заканчивается дипломатией. Надо говорить с Путиным. Люди за разведение войск, чем быстрее разведем, тем меньше будет жертв. Не перебивай, послушай, что говорят местные. Они тут живут"- Зеленский в Золотом вступился за местных жителей в конфликте с азовцами.

Умнеет... pic.twitter.com/DgbtGOY2nP — Донецкая Республика (@dnrpress) October 28, 2019

На днях президент лично выехал на фронт в Донбассе для разговора с солдатами. С одним из них у Зеленского произошла словесная перепалка. По всей видимости, президента оскорбил панибратский тон военнослужащего.

"Я ж не лох какой-то, я тебе пришел и сказал: оружие убери. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему", – обиделся президент Украины.