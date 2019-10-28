Дело дрянь: уехавшему в Донбасс Зеленскому не оставили шансов

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Топ новостей

Шок: Заворотнюк появится на шоу Малахова
Скрывавшего истинное нутро Зеленского неожиданно разоблачили
"Он уснет, а я вызывала такси и сбегала!": Азиза рассказала о романе с женатым Абдуловым
В катастрофе рейса MH17 нашли страшный след США
У ведущей округлились глаза от новых откровений Наргиз о Фадееве
партнеры
Понедельник 28 октября
Лента новостей
12:38
Вырастет грудь и придет импотенция: от каких напитков мужчинам лучше отказаться
12:17
Режиссер сериала "Твин Пикс" получил почетный "Оскар"
12:01
Замужняя Ивлеева не живет с супругом
11:14
"Была вишенкой на торте": Бузова появилась в Кремле в БДСМ-костюме
11:13
Татуированную донельзя дочь Салтыковой сняли прямо под окнами Путина
10:40
Сексуальная полуголая Лобода взбудоражила народ
10:38
А можно и "Героя России": Исаева потребовала присвоить Началовой высокое звание посмертно
10:26
Оскандалившаяся Рудова откровенно о закрытии шоу Малахова
10:12
Ученые назвали средний возраст диагностики рака
10:04
Умер знаменитый русский писатель
09:33
Принц Гарри публично ущипнул Кейт Миддлтон за интимное место
09:30
"При смерти": Кормухина с улыбкой рассказала о больной Гагариной
09:06
Гороскоп на неделю
08:58
Россияне останутся без телевизора из-за жесткого фиаско Первого канала
08:46
"У нас есть кадры": "сестричка" Началовой выступила со словами о Заворотнюк
08:20
Фото голого Димы Билана в постели попало в Сеть
08:18
Безразличие и алкогольная зависимость: появление Валерии в больнице всполошило народ
06:16
Автобус с детьми разбился в Карелии
04:19
"Слово развод звучало": Вдова Марьянова рассказала о появлении нового избранника
02:09
"Никакие деньги там не нужны": Появились новые подробности о Заворотнюк
00:03
"Я ей горжусь!": Харламов высказался о сексе Асмус с другим
22:30
"Поза явно не для пожилых": Успенская без белья повисла на Меладзе
20:40
"Невеста прямо!": Лорак посеяла слухи о тайной свадьбе (видео)
17:08
"Как воздушный шарик": Ольга Дроздова набрала 40 килограммов
15:53
Заведено дело: Маркл оказалась под следствием
14:29
"Жирный беляш": скрывающую живот Собчак приперли к стенке
13:50
Зарубина затаила давнюю обиду на Примадонну
13:37
Концерт Бузовой в гей-клубе закончился под утро массовой оргией
12:51
"Диагноз поставили еще в 2013 году": стало известно о раке Пугачевой
12:29
Композитор "Песняров" умер от рака
12:01
"Было большим удивлением": Малахов нелепо оправдался за скандал с эскортом
11:50
"Вся ночь в аду": Настастья Самбурская слегла
11:10
Раздетая Климова похвасталась роскошным телом из женской раздевалки
10:28
Сюткин признался в чувствах к проигнорировавшему его парню
08:24
Тимати бросил Решетову и новорожденного сына
06:31
"Настоящая королева": Пугачева продемонстрировала стройные ноги
04:18
Поборовшая рак Джоли рассказала трагическую историю семьи
02:35
"Через месяц разойдутся": Седокова вывела из тени женатого любовника
00:09
"Два года продержалась!": Водонаева раскрыла неожиданные подробности своей жизни
22:37
Судьи шоу "Голос" устроили разборки в эфире
20:20
Срочно: умерла Пугачева
17:40
Как закрутился роман Заворотнюк и ее молодого супруга
17:19
Снявшему программу о "падших женщинах" Малахову влепили смачную пощечину
16:36
"Вульгарное ПТУ": на Собчак вылили ушат помоев
15:53
"Писали мальчики из детских домов": Поргина о внебрачных детях Караченцова
15:22
Роскошная Брежнева покорила умопомрачительным декольте
14:51
"Слова забыла": Пугачева села в лужу на глазах у публики
13:56
"Выкрала мой сперматозоид": Алибасов высказался о беременности любовницы
13:26
В деле о многомиллионных долгах семьи Фриске поставлена жирная точка
12:48
Пожилая жена Солнцева сбежала из реабилитационного центра
12:24
"Я не ношу ни трусы, ни лифчики": 65-летняя Успенская сделала громкое заявление
12:03
Лева "Би-2" в жилетке на голое тело заставил москвичей кричать
11:54
"Это стремно": известный актер откровенно рассказал о сексе с замужней Асмус
11:23
Есть жертвы: на Алтае произошла страшная авария с микроавтобусом
10:58
"Не ожидали такого": Медведева с треском провалилась
10:25
Смерть перед концертом в Минске: семья Пугачевой убита горем
10:15
Почему люди не могут оставить в покое тяжелобольную Заворотнюк
09:05
Троллит новую жену Шнура?: Мотя Шнурова утерла нос бывшему мужу
08:09
"Я тебя люблю": Шаляпин навалился на Кравец на диванчике
05:38
"Каждый год стабильно умираю": Галустян напугал народ в свой юбилей
04:14
Красотка из шоу "Дом-2" вышла за избившего ее изувера
02:13
"Я унаследовала различные проблемы": у Джоли развилась опасная болезнь
00:23
Перепуганную дочь Седоковой вогнали в стресс на людях
23:19
"Пожилая женщина с тяжелым, некрасивым лицом": Рудковская проиграла в сравнении с Собчак
21:30
Авто-хам?: в полиции подсчитали количество штрафов Боярского
21:23
Россияне потратили сотни миллионов на смертельный "Боярышник"
21:10
Из Петербурга выдворили разыскиваемого за наркотики американца
20:55
"У меня теперь совсем другая жизнь": заявление Пугачевой повергло россиян в шок
19:37
"Празднует день своего рождения в туалете": Тодоренко заложила страдающего несварением Топалова
19:10
"Ну нет же слуха даже": Бузова страшно опозорилась с кавером на знаменитый хит
19:08
В Удмуртии зафиксирован наплыв фальшивых денег
18:40
"Ты когда-нибудь спрашивала папу?": старшая сестра со смехом вонзила нож в спину Маркл
17:53
Подарок Киркорова спас детей Галкина от папарацци
17:20
"Мы садимся на этот наркотик, и крайне сложно соскочить": Крутой о главной зависимости звезд
16:53
"В следующий раз я тебя вообще убью": Наргиз поделилась шокирующими подробностями личной жизни
16:53
Совет на выходные
16:49
В гимназии РУТ зазвучат мелодии из любимых мультфильмов
16:44
Взвывшая от боли Погребняк взмолилась о помощи
16:27
Избранница Бари Алибасова ждет ребенка
16:20
Виторган сорвался после слухов о беременности Собчак
16:01
"Анормальных" людей начинает преследовать государство
15:59
Измученная лечением жена Солнцева удрала из клиники в тапочках
15:51
Агрессивный посетитель MBFW Russia устроил переполох в Манеже ради денег
15:51
"Как же так": Собчак взвыла из-за зверского убийства Богомолова
15:42
Фестиваль "День народного единства" пройдет на 30 площадках по всей Москве
15:41
Кровавая бойня: солдат-срочник расстрелял сослуживцев в Забайкалье
15:41
Список погибших при расстреле в воинской части в Забайкалье
15:30
"Она зыркнула, и я замолчал": Райкин об отношениях с дочерью
15:29
"Мы с тобой проспали самолет": красавица-дочка Седоковой покоряет мир высокой моды
15:28
Супруга отомстила известному актеру за испорченный праздник
15:19
На Украине курсанты покалечились из-за американского снаряда
15:15
В Забайкалье солдат-срочник расстрелял людей
15:06
Лицо преобразившейся Пугачевой назвали посмертной маской
14:53
Россияне задохнулись от восторга от стильной Нетребко (фото)
14:51
Великий Ханс Циммер откроет "Симфоническое таинство"
14:44
Мать ребенка Серова оказалась проституткой
14:41
Навка рассказала о звонке Рудковской после скандала
14:36
Группа "Алиса" представит новый альбом
14:36
"Не хуже, чем у Джей Ло": Водонаева показала аппетитные ягодицы
14:34
Под Москвой экстренно эвакуировали школу из-за сообщения о подозрительном предмете
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Смерть перед концертом в Минске: семья Пугачевой убита горем
Почему люди не могут оставить в покое тяжелобольную Заворотнюк
"Лучше ездить на бронетранспортере": близкий соратник Зеленского сообщил об угрозах
"Не ожидали такого": Медведева с треском провалилась
Есть жертвы: на Алтае произошла страшная авария с микроавтобусом
"Это стремно": известный актер откровенно рассказал о сексе с замужней Асмус
Политика

Дело дрянь: уехавшему в Донбасс Зеленскому не оставили шансов

Владимир Зеленский, новости Украина. Фото: president.gov.ua
В шахматах существует понятие цунцванг. Это положение игрока, при котором хороших вариантов ходов не осталось, а каждый следующий маневр на доске ведет к ухудшению ситуации. Президент Украины Владимир Зеленский оказался в аналогичном положении. Ультраправые угрожают переворотом в случае отвода войск в Донбассе, а Запад начинает терять терпение от неспособности Киева выполнить договоренности. 
прочитано 316 раз

Заявления Владимира Зеленского по ситуации в Донбассе отличаются друг от друга, но их объединяет критика минских соглашений, отметил политолог Руслан Бортник. По его словам, президент и его окружение считают их плохими.

ПО ТЕМЕ

"Я ж не лох": Зеленский сел в лужу на Донбассе

Близкие люди всадили нож в спину Зеленскому

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Зеленский и члены президентской команды заняты поиском такой трактовки минских договоренностей, которая позволила бы изменить порядок их выполнения. "То есть ищут выход из этой ситуации", – сказал эксперт в эфире телеканала ZIK.

Проблема в том, полагает эксперт, что выйти из минского формата Зеленскому никто не позволит. В то же время президент Украины не может возобновить военные действия, на чем настаивают ультраправые радикалы.

Бортник полагает, что России выгодно, чтобы Украина не выполняла минские соглашения. "Если мы Минские соглашения не выполним, санкции с России снимут, Россия вернется к бизнесу с Европой и миром. А Украина останется на обочине, – как приднестровская ситуация, или карабахская", - заключил политолог.

В середине октября Киев сорвал разведение войск на линии фронта в Донбассе. Националисты отказались покидать позиции и пригрозили Зеленскому последствиями.

На днях президент лично выехал на фронт в Донбассе для разговора с солдатами. С одним из них у Зеленского произошла словесная перепалка. По всей видимости, президента оскорбил панибратский тон военнослужащего.

"Я ж не лох какой-то, я тебе пришел и сказал: оружие убери. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему", – обиделся президент Украины.

Автор: 28 октября 2019, 12:18

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Раскрыт грандиозный обман Зеленского
"Это не наши войны": потерявший стыд Лукашенко плюнул в лицо россиянам
"Мы никого не учим": Россия жестко поставила на место Европу и США
Украину подловили на новой нелепой провокации с Крымом

Шоу-бизнес

Асмус дерзко отреагировала на проклятие Собчак
Требует серьезного лечения: Малышева поведала о последствиях герпеса
После скандала с Наргиз Фадеева сразил сердечный приступ
"Была вишенкой на торте": Бузова появилась в Кремле в БДСМ-костюме

Проишествия

Обнаружен забитый до отвала трупами грузовик
Порезавшая любовника из ревности порнозвезда-карлица отправится на нары
"Зажал ей рот": как убийца расправился с 9-летней девочкой из Саратова
Упала на рельсы: на видео попало страшное ЧП в метро

Lifestyle

В Кремле прошел Кубок Мира по латиноамериканским танцам
Вышел долгожданный финальный трейлер "Звездных войн" (видео)
Федор Добронравов раскрыл будущее "Сватов"
Смехов обнародовал донжуанский список из двухсот знаменитых имен
Шоу-бизнес

Концерт Бузовой в гей-клубе закончился под утро массовой оргией

Звезда "Дома-2" материлась и каламбурила
Шоу-бизнес

"Выкрала мой сперматозоид": Алибасов высказался о беременности любовницы

Звездный наследник пребывает в полном недоумении

Спорт

"Не ожидали такого": Медведева с треском провалилась

Спортсменка ошарашила тренера
Политика

"Я ж не лох": Зеленский сел в лужу на Донбассе

Президент Украины приехал поговорить с военными, но крупно опозорился

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Календарь красоты на ноябрь 2019
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Разразившаяся обличительной речью Исинбаева получила смачную оплеуху
Втянутый в скандал с изнасилованием Макгрегор собрался в Москву
Знаменитый футболист шокировал своей выходкой на матче (видео)
15-летняя фигуристка обскакала звезд на взрослом Гран-при

Регионы

Объявлено о проблемах с Крымским мостом после важных испытаний
Под Ростов из-за перестрелки фермеров стянули БТР (видео)
Россиянку жестоко избили и заставили сделать аборт из-за Тимати
"Общагу несло по воде": жуткие подробности прорыва дамбы под Красноярском
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru