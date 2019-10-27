"Я ж не лох": Зеленский сел в лужу на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в поселок Золотое на Донбасс, чтобы убедить своих военных развести войска. Однако разговор даже с простыми солдатами не задался.
В сети появилось видео беседы Зеленского с солдатами. По началу, президента приняли весьма гостеприимно – налили фронтовой чай и предложили располагаться как ему удобно.
Дальнейший разговор едва не перерос в перепалку. Отрывок публикует Telegram-канал "Последний блокпост #Нет капитуляции". На кадрах Зеленский встречается с участниками акции "Нет капитуляции", которые выступили резко против урегулирования конфликта на Донбассе мирным путем – по так называемой "формуле Штайнмаера". В частности, военные против наделения ДНР и ЛНР статусом особых территорий.
Президент выслушав их доводы, Владимир Зеленский не сдержал эмоций: "Ты о чем сейчас? Какая капитуляция? Я пришел, тебе сказал, оружие убери, а ты переводишь стрелки". Он напомнил солдату, что тот не вправе ставить кому-либо ультиматумы, и спросил – стоит ли ему самому забрать у военных оружие.
Судя по всему, президента Украины и к тому же Верховного главнокомандующего задело, что его приказы столь бесцеремонным образом пытаются игнорировать.
"Я ж не лох какой-то, я тебе пришел и сказал: оружие убери. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему", – обиделся президент Украины
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