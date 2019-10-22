Опасной выходке Трампа нашли объяснение

Услышав угрозы военного удара, которые Майк Помпео озвучил в адрес Турции, многие решили, что всерьез воспринимать эти слова не стоит. Придерживается такой точки зрения и директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.
"Это просто риторика. К заявлениям всегда нужно относиться критически, а вот к конкретным делам – уже посерьезней", – цитирует НСН эксперта. Он напомнил, что Вашингтон в какой-то степени зависит от Анкары. "Могу сказать только, что Турция для США и НАТО – важнейший союзник, без которого сложно будет вести дела на Ближнем Востоке", – подчеркнул Юрий Рогулев.
Таким образом, угрозы в адрес Турции могут ослабить позиции США в регионе. Тем не менее, Дональд Трамп и его окружение все же пошли на опасные шаги, и у этого есть объяснение.
Из невиданного: по словам Помпео, при необходимости Трамп готов к военным действиям против Турции (!). Ещё не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО. Похоже на риторику. Сегодня слушал в Стамбуле Эрдогана, глав МИД и обороны Турции. Вряд ли их удастся устрашить— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 21, 2019
"Турки ослушались, невзирая на позицию США, они начали проводить свою политику. Конечно, США это не нравится. Просто промолчать и проглотить это они не могут, они должны что-то делать, но это сложно. Можно делать только заявления – вот они и делают их", – заметил эксперт.
Напомним, ранее Дональд Трамп пригрозил Турции "силой, о которой никто не знает". Он пояснил, что речь идет об экономических санкциях и торговых пошлинах, которые могут серьезно повлиять на финансовое благополучие турецкой стороны.
Госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу CNBC был настроен даже воинственнее, чем глава Белого дома. Он прямо заявил, что США могут нанести военный удар по Турции, если страна предпримет что-то недопустимое во время операции на севере Сирии.
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