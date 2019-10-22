Опасной выходке Трампа нашли объяснение

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев высказался об угрозах военного удара по Турции, которые от лица Дональда Трампа озвучил Майк Помпео. Он объяснил, что может стоять за таким поведением американских властей.



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