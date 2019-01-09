Тот еще подарок: как Путин заставил Запад содрогнуться

Американский генерал, погоревший в свое время на внебрачной связи, решил заявить о себе на политической сцене. Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал приход к власти Владимира Путина подарком для НАТО. Дескать, президент России дал альянсу повод для существования.

Как это часто бывает у западных русофобов, многие их заявления надо понимать с точностью до наоборот. Вот и сейчас генерал, внезапно решивший стать политиком, поставил все с ног на голову, забыв, видимо, про агрессивную политику США и увеличение американского военного контингента в Европе. А ведь о том, что НАТО не будет приближаться к российским границам, руководство блока обещало Михаилу Горбачеву сразу же после окончания Холодной войны.

Заявление Петреуса возмутило известного военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Баранца. Он дал жесткую оценку как словам американского генерала, так и ему самому. В интервью РИА ФАН Баранец назвал Петреуса политическим мошенником и хитрым манипулятором.

"С приходом Владимира Путина к власти Россия стала заявлять, что не имеет агрессивных планов. Мы приняли военную доктрину, которая четко гласит, что наши вооружения носят оборонительный характер, Москва никого не считает врагами. Петреус, наверное, был двоечником в школе: раз у него плохо с памятью и географией", – сказал Баранец.

Не стоит с нами шутить. Именно благодаря Путину военный бюджет США вырос до рекорда, поскольку они видят, на каком высоком уровне разрабатывается оружие у нас. Мы знаем, чем ответить.

С заявлением экс-главы ЦРУ не согласились и в российском парламенте. По мнению сенатора Олега Морозова, военная доктрина США пишется не под идею противостояния с российским президентом, а под стремление Вашингтона доминировать.





"Лукавая формула. Можно подумать, что не будь Путина во главе России, НАТО разоружался бы, отказывался от баз и не двигался к границам России", – отметил Морозов. Он полагает, что наш президент стал для Североатлантического альянса не подарком, а проблемой. Ведь именно при Путине российская армия получила принципиально новое оружие, посрамив тем самым саму идею американского превосходства.

Другой сенатор, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН заявил, что военный блок вновь использует Россию и, в частности, ее лидера для оправдания собственного существования. По его словам, эти слова не более чем попытка переложить проблему с больной головы на здоровую.





Безответственными назвал слова Дэвида Петреуса и глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. "Путин, как президент страны, вынужден отвечать на те действия, которые с подачи американцев предпринимают члены альянса. В разы увеличилось количество учений, увеличился масштаб участников этих учений, особенно в Норвегии. Они хотят, чтобы мы так же бессловесно созерцали на их кувыркания вокруг наших границ? Не будем мы этого делать", – сказал Шаманов в интервью РИА Новости.

Главный шпион Америки занимается словесной провокацией, за которой вообще ничего не стоит.

В свою очередь кандидат военных наук Борис Усвяцов назвал американского генерала заштатным политиканом, а его заявление собачьим бредом, который не следует рассматривать всерьез. "Не надо на каждый чих какого-то заштатного политикана еще реагировать. Пусть они о своем Трампе говорят и к нам не лезут со своими комментариями или с оценками", – сказал эксперт в интервью телеканалу "Царьград".

В российском сегменте интернета тоже не обошли вниманием провокационное заявление Петреуса. Пользователи напомнили об агрессивной политике НАТО в Европе и назвали слова генерала неудачным троллингом.





"Бывший глава ЦРУ пытался неуклюже потроллить русских заявлением, будто бы Путин вдохнул в НАТО вторую жизнь, скромно умолчав о непрерывном открытии вдоль границ России новых военных баз и недружелюбном размещении противоракетных пусковых систем многоцелевого назначения, – пишет Филипп Масловский.

"Вот почему НАТО никогда не развалится, потому что это кормушка для членов альянса, и они готовы всегда преподносить мнимого врага, чтобы подтвердить свое низменное существо..." – уверен Юрий Попов.

Конечно, всерьез рассматривать заявление генерала, который в 2012 году ушел с поста главы ЦРУ после раскрывшейся интимной связи с одной из своих подчиненных, не стоит. Что еще нового может сказать в адрес России отставной военный, кроме как в очередной раз облить ее грязью? Но очевидно, что подобные вбросы в информационное пространство не способствуют налаживанию отношений Москвы и Вашингтона, в разрушении которых свою теневую роль такие вот подпевалы-русофобы, как Дэвид Петреус.