Украина проиграла войну за Крымский мост
Проблемы для Киева кроются в договоре о совместном использовании Азовского моря. В этом документе нет ни слова о международном морском праве, поэтому все недоразумения должны решаться исключительно в результате переговоров двух заинтересованных сторон.
Украинское
издание "Еспрессо" пишет, что Киеву бессмысленно надеяться на международное
вмешательство, несмотря на обращение в ООН. Напомним, что жалобу в
международную организацию на действия России в Азовском море Украина подала еще
в феврале этого года, но решения до сих пор не последовало. До этого в Киеве даже звучали смелые заявления о захвате Крымского моста.
Пытаясь показать свою силу на Азовском море, Украина провела там сегодня тактические учения. Отрабатывались задачи по уничтожению надводных целей и морского десанта противника.
СМИ США предрекли гибель ВМС Украины в Азовском море за минутыhttps://t.co/uIR64ci2fA#азовское_море pic.twitter.com/Z1KU33pJwT— Planet Today (@PlanetTodayRu) 25 сентября 2018 г.
А несколько дней назад президент Петр Порошенко рассмешил весь мир тем, что похвалился проходом двух ржавых украинских кораблей под Крымским мостом в Азовское море. Лидер Незалежной забыл упомянуть, что поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" уже дышат на ладан.
Чтобы они не развалились, в походе под Крымским мостом их сопровождали российские корабли. Это было нужно для того, чтобы не допустить затопления украинских кораблей как металлолома, а также во избежание провокаций в российских водах. К счастью, все обошлось: украинские корабли успешно преодолели Керченский залив, прошли Крымский мост и добрались до Азовского моря, где встали на якорь в порту Мариуполя.
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