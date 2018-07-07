Страшные тайны: серый кардинал Кремля Михаил Суслов

Умение всегда держаться в тени и угождать руководству – вот главные качества, которые позволили Михаилу Суслову не только оставаться влиятельным деятелем в эпохи Сталина, Хрущева и Брежнева, но и получить негласное прозвище серого кардинала Кремля. Умело лавируя в бурной реке политических интриг, сын крестьянина фактически руководил несколькими министерствами и ведомствами, занимая при этом пост секретаря Центрального Комитета КПСС.

ГЛАВНЫЙ ПО БЕДНЫМ И ГОЛОДНЫМ

Михаил Суслов родился в Саратовской губернии в 1902 году. Его детство и юность прошли в годы правления последнего российского самодержца Николая II. Родители будущего партийного деятеля были обычными крестьянами, а жизнь этого сословия в те времена была тяжелой, бедной и не всегда сытой.

Грянувшая в 17 году революция и свержение монархии оказали огромное влияние на подростка: в 1918 году Миша Суслов вступил в ряды сельского Комитета бедноты. Вместе со своими одноклассниками он отбирал хлеб у богатых и отдавал его бедным – именно такая задача ставилась перед комитетами, специально организованными в молодой стране Советов в условиях военного коммунизма.

Деятельность этих организаций историки считают весьма неоднозначной. С одной стороны, Комитеты бедноты пытались не допустить голода среди беднейшей прослойки населения, с другой – их грубый и зачастую жестокий стиль работы вызвал массовые протесты крестьян по всей стране.





КОММУНИСТ ОТ МАРКСА

Партийная карьера товарища Суслова удивляет: вроде бы партия только-только образовалась, а Михаил Андреевич поднимался по ее лестнице с умопомрачительной скоростью. В 1920 году Суслов вступил в комсомол, в 1921-м – в партию. Спустя три года он уже учился Московском институте народного хозяйства имени Плеханова, в 1929-м поступил в аспирантуру Института экономики Коммунистической Академии.

В начале 30-х годов молодой коммунист служит в аппарате Центральной контрольной комиссии ВКП(б) и в Комиссии советского контроля при Совете Народных Комиссаров. Параллельно Суслов продолжает учиться, как завещал Ленин. Труды вождей мирового пролетариата он тщательно изучает в Экономическом институте Красной профессуры. Во время Великой Отечественной войны партия доверила своему сыну организацию партизанского движения в оккупированном фашистами Ставропольском крае.





А после войны Суслов попадает в высшие эшелоны власти и случилось это не без его всеобъемлющих знаний трудов классиков марксизма-ленинизма. Читая их произведения, он составил огромную картотеку высказываний авторов по экономическим вопросам. И однажды Сталину срочно потребовалась цитата Ленина по какому-то очень специфическому экономическому вопросу.

Секретарь вождя Лев Мехлис вспомнил о Суслове, с которым вместе учился в Институте красной профессуры. Михаил Андреевич быстро нашел в своей картотеке подходящее высказывание Ленина. Такая оперативность впечатлила Сталина, и с этого момента началось возвышение Михаила Суслова.





35 ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА

С 1947 по 1982 годы Михаил Суслов занимал должность секретаря ЦК КПСС. Он провел без малого 35 лет на посту, который, по сути, не является высшим в государстве, но за это время по инициативе именно Суслова в СССР произошли глобальные изменения.

Прежде всего, они касались партийной работы и дисциплины. Суслов придерживался ортодоксально-марксистских взглядов, стараясь сохранить стабильность, не прибегая к крайностям, однако настойчиво подавлял идеологических противников.

Имя Сталина после разоблачения культа личности на ХХ съезде партии, в СССР практически не упоминалось. И это негласное правило утвердил именно Суслов. Вождя всех народов разрешено было вспоминать исключительно в военных мемуарах и фильмах высокой художественной ценности. Понятно, что эту ценность определяли в Кремле и Суслов при этом был одним из главных цензоров и редакторов.





Современники утверждают, что Суслов в годы своего нахождения во власти фактически руководил молодежными и общественными организациями, Министерством культуры, Государственным комитетом по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Госкомитетом по кинематографии, Гостелерадио, печатью, цензурой, связями КПСС с зарубежными коммунистическими партиями.

Сколько театральных постановок, фильмов и книг о коммунистах, их подвигах и повседневной работе появилось в эти годы – не счесть! Сам Суслов, к слову сказать, своей заслугой почитал введение во всех вузах страны предмета, который доводил некоторых студентов до помрачения рассудка - научного коммунизма.

Журнал Life:

Михаил Суслов – истинный советский ариец. Характер нордический, стойкий. В личной жизни аскетичен. Беспощаден к врагам СССР.

При такой шутливой оценке журналистов популярного американского издания, Суслов был крайне популярен в Советском Союзе. Историки нашли в архивах протокол допроса младшего лейтенанта Виктора Ильина, покушавшегося в 1969 году на тогдашнего генсека Леонида Брежнева. Допрашивал военного лично председатель КГБ Юрий Андропов. На вопрос о том, кого он видит на месте генерального секретаря ЦК КПСС, Ильин ответил: "На данный момент люди считают наиболее выдающейся личностью в партии Суслова".





КАРДИНАЛ БЕЗ МАНТИИ И ТРОНА

Несмотря на высокий пост и полагающиеся партийной номенклатуре привилегии, в личной жизни и быту Суслов был более чем скромен, даже аскетичен. В этом Суслов чем-то был похож на Сталина. Его равнодушие к материальным благам стало притчей во языцех среди высокопоставленных партийных и советских чиновников.

Михаил Суслов несколько лет ходил в одном и том же пальто, по старинке носил калоши. Входя в здание ЦК на Старой площади, можно было сразу узнать – на работе он или нет. Если под вешалкой в гардеробе аккуратно стоят калоши, значит Суслов в своем кабинете.

Секретарь ЦК КПСС был пунктуален до педантизма. На работу приходил в 8 часов 59 минут, а уходил в 17 часов 59 минут. После зарубежных поездок сдавал оставшуюся валюту в партийную кассу. Суслов не имел роскошной дачи (а по рангу – мог бы), не устраивал богатых приемов и не поощрял кумовства среди коллег. Главный идеолог страны не принимал подношений и четко разграничивал личную и государственную собственность.





Сейчас трудно судить – был ли такой стиль жизни лишь демонстрацией близости к народу или идущим от сердца. Истории про пресловутое золото партии до сих пор, нет-нет, да всплывают в прессе. Вероятно, свои самые страшные тайны Михаил Суслов унес с собой в могилу.

Умер он тихо в возрасте 79 лет, незадолго до смерти почувствовал недомогание и боль в руке. Врачи диагностировали проблемы с сердцем, но Суслов не поверил им, заявив, что у него просто болят сухожилия. 25 января 1982 года его сердце остановилось.

Похоронили Суслова у Кремлевской стены с такими почестями, которых страна не знала со времен смерти Сталина. Середину 80-х в народе назвали эпохой или пятилеткой пышных похорон: из жизни ушли сразу три генеральных секретаря – Леонид Брежнев, Юрий Андропов и Константин Черненко, а также знаковые и влиятельные партийные фигуры – члены Политбюро Косыгин, Пельше, Устинов и Рашидов. Был в этой славной когорте почивших в бозе коммунистов и серый кардинал Кремля Михаил Андреевич Суслов.