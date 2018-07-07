Страшные тайны: серый кардинал Кремля Михаил Суслов

Новости Украины Интриги Трампа Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

"Как ты могла, Алла?": друзья в ужасе от поступка Пугачевой
Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
"Завтра рожать": изменившаяся Собчак вышла на сцену с мужем
Дочь Долиной шокировала изуродованным телом
"Как можно так врать?": Малахова пристыдили за обман в "Прямом эфире"
партнеры
Суббота 7 июля
Лента новостей
17:44
По решению МГИК часть кандидатов в мэры Москвы утратила этот статус
17:32
Как российские звезды проводят лето
16:36
Известный 27-летний баскетболист убит в перестрелке с полицией
16:23
В Boeing с пассажирами ударила молния
16:01
Тунис на гране экономического и политического краха
16:00
Полностью голая дочь Гузеевой показала страшные ожоги на теле
14:39
Беременная Рапунцель из "Дома-2": "Матка пытается выплюнуть плод"
14:06
Грудь обвисла до пупа: 71-летняя Васильева в бикини довела до тошноты
13:31
Сексуальные фото длинноногой красотки-теннисистки Дьяченко
13:01
Влезшая в семейные дрязги Кержаковых Собчак крупно опозорилась
12:07
Пенкин о возмутительном пьяном поступке: "Я в шоке"
11:40
После самоубийства Шпаликова и Гулаи их душевнобольна дочь живет в нищете
11:17
Родившая Корикова: "Ох и намучился"
10:38
Пока жены делят наследство: близкие Задорнова клянчат деньги у народа
09:59
Брэд Питт избил сына: У Джоли есть доказательства
09:58
Создатель Человека-паука найден мертвым в своей квартире
23:17
Сборная Бразилии покидает ЧМ-2018
21:53
Продырявленный Крымский мост опустел после закрытия
21:52
Безразличный Черышев постоянно избегает брака
21:49
Ученые нашли признаки старческого слабоумия на животе
21:27
Муж Макеевой рассказал о еженедельных уходах из дома
21:17
Киев пытается содрать с "Газпрома" последние копейки
20:58
"Он меня гасил": Кержаков загнал в угол жену-наркоманку
20:41
Опубликовано видео страшной аварии на Кубани
20:31
Оголившаяся Меган Маркл снова взбудоражила королевский дом
20:30
Найдет бесплатный способ омоложения
20:11
У первых американских собак нашли русские корни
19:40
В Сочи перед матчем сборной России случилась беда
19:33
В Омской области положили асфальт в чистом поле
19:24
"ЕР" предлагает консультировать родителей по психотропным препаратам
19:19
Сборная Франции вышла в полуфинал ЧМ-2018
19:14
Рассеянную Дану Борисову обворовал таксист
19:08
Киркоров вызвал омерзение грязной вакханалией с детьми
18:57
Богатый любовник изводил беременную звезду "Дома-2" перед смертью
18:24
Россия отвесила пощечину обнаглевшему Трампу
18:16
Совет на выходные
18:08
Милану Кержакову грязно шантажируют ребенком
18:04
Самые странные костюмы супергероев
18:02
От уродов до красавцев: мир отмечает День поцелуев
17:38
Скончался заслуженный артист России
17:37
Затравленная Ахеджакова плюнула на большинство
17:12
Как будет развиваться Москва
16:51
Черчесов пожаловался на постоянные оскорбления
16:38
У известного певца обнаружили рак
16:21
Московский урбанфорум соберет ведущих мировых экспертов
16:21
Подруги изнасиловали школьницу лейкой от душа
16:17
"Как лягушка": раскоряченную Канделаки жестко осадили
16:04
Малахов раскрыл причины странной смерти звезды "Дома-2"
16:02
10 причин поехать на фестиваль Alfa Future People
16:01
Дочь Волочковой разбилась при падении с лошади
15:43
Почему летом особенно хочется секса
15:29
Ольга Орлова откровенно о романе с драчуном из "Дома-2"
15:17
"Половые связи не привлекают": Олешко бесцеремонно отрекся от внебрачной дочери
15:05
Красотку из российских сериалов избили из-за пьянки
14:43
Скандалившая с водителем маршрутки женщина попала под машину
14:32
Изувечившего звезду "Дома-2" сына народного артиста настигла страшная кара
14:27
У порнозвезды вырвали титул самой красивой болельщицы на ЧМ-2018
14:23
Особняк Пороховщикова бросили в ужасном состоянии
14:08
Собутыльник облапал пьяного Пенкина во время кражи
14:05
"Как ты могла, Алла?": друзья в ужасе от поступка Пугачевой
14:04
В жилом доме в Тюмени произошел пожар
13:43
Известный блогер разбился насмерть
13:41
"А если это Хабенский": Ургант сделал заявление о гомосексуализме
13:37
В центре Москвы жестко избили звезду сериала "Солдаты"
13:33
Известная певица рассказала о проблемах с самочувствием
13:28
"Мне дико стыдно": признание беременной Леры Кудрявцевой
13:24
В Поморье пытались убить директора управляющей компании
13:06
Названо условие победы России над Хорватией
13:02
В Башкирии утонула семья с ребенком
12:55
Сестра Кардашьян взбесила народ своими собаками (видео)
12:53
Врачебная ошибка: раскрыта тайна скоропостижной смерти Жени Белоусова
12:49
В Германии умер российский поэт
12:49
Снявшаяся без белья Юлия Савичева: Я узнала, что беременна!
12:34
Стоимость жилья возьмут под контроль
12:33
Россиян хотят лишить алкоголя рядом с домом
12:33
Молния устроила пожар в коттедже в Удмуртии
12:26
На заводе в Дзержинске обрушилась стена
12:17
Под Ростовом разбились двое рабочих
12:10
В центре Москвы украинского художника обворовали на 12 миллионов
12:02
Футболист российской команды попался на допинге
11:56
Стриженова открыла глаза Шукшиной на невестку-"проститутку"
11:54
Соловьев влез в безобразный скандал со сборной России
11:53
Российская конькобежка удивила поклонников голым задом
11:45
Полицейский из Петербурга попался на краже люков
11:42
Реконструкция развязок на МКАД продолжится
11:39
К чему снятся аплодисменты
11:25
Солнцев проболтался о ночной выходке "бухенькой" Волочковой
11:19
В Волгограде такси сбило странного пешехода
11:16
"Как моя бабуля": раздевшуюся ведущую Первого канала проводили на пенсию
11:16
Стало известно о расставании Дмитрия Тарасова накануне родов жены
11:13
Здоровее будете: в России хотят взвинтить цены на продукты
11:02
Хакеры обчистили российский банк на 58 миллионов
10:46
Старый друг подло обобрал больного Джигарханяна
10:34
Россиянок обвинили в приставаниях к репортеру на ЧМ-2018 (видео)
10:29
Уснувшего на лавочке после попойки Пенкина лишили самого ценного
10:26
Тяжко согрешившего Грудинина осудили за плевок в Бога
10:21
В России подняли цены на газ
10:08
Разжиревшую актрису телешоу затравили за внешность
10:08
Пилот погиб: разбился истребитель МиГ-29
10:02
Состарившийся Тарзан с позором провалился
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Старый друг подло обобрал больного Джигарханяна
Продырявленный Крымский мост опустел после закрытия
После суда с Мишулиной Еремеев бежит из страны
Киркоров вызвал омерзение грязной вакханалией с детьми
"Как ты могла, Алла?": друзья в ужасе от поступка Пугачевой
Престарелая жена Солнцева плохо передвигается из-за беременности
Политика

Страшные тайны: серый кардинал Кремля Михаил Суслов

Фотохроника ТАСС
Умение всегда держаться в тени и угождать руководству – вот главные качества, которые позволили Михаилу Суслову не только оставаться влиятельным деятелем в эпохи Сталина, Хрущева и Брежнева, но и получить негласное прозвище серого кардинала Кремля. Умело лавируя в бурной реке политических интриг, сын крестьянина фактически руководил несколькими министерствами и ведомствами, занимая при этом пост секретаря Центрального Комитета КПСС.
прочитано 2514 раз

ГЛАВНЫЙ ПО БЕДНЫМ И ГОЛОДНЫМ

ПО ТЕМЕ

Страшные тайны: Никита Хрущев

Страшные тайны: Константин Черненко

Страшные тайны: Юрий Андропов

 Тайны жизни и смерти политиков

Сюжеты Тайны жизни и смерти политиков

Михаил Суслов родился в Саратовской губернии в 1902 году. Его детство и юность прошли в годы правления последнего российского самодержца Николая II. Родители будущего партийного деятеля были обычными крестьянами, а жизнь этого сословия в те времена была тяжелой, бедной и не всегда сытой.

Грянувшая в 17 году революция и свержение монархии оказали огромное влияние на подростка: в 1918 году Миша Суслов вступил в ряды сельского Комитета бедноты. Вместе со своими одноклассниками он отбирал хлеб у богатых и отдавал его бедным – именно такая задача ставилась перед комитетами, специально организованными в молодой стране Советов в условиях военного коммунизма.

Деятельность этих организаций историки считают весьма неоднозначной. С одной стороны, Комитеты бедноты пытались не допустить голода среди беднейшей прослойки населения, с другой – их грубый и зачастую жестокий стиль работы вызвал массовые протесты крестьян по всей стране.

Михаил Суслов (справа). Фотохроника ТАСС

КОММУНИСТ ОТ МАРКСА

Партийная карьера товарища Суслова удивляет: вроде бы партия только-только образовалась, а Михаил Андреевич поднимался по ее лестнице с умопомрачительной скоростью. В 1920 году Суслов вступил в комсомол, в 1921-м – в партию. Спустя три года он уже учился Московском институте народного хозяйства имени Плеханова, в 1929-м поступил в аспирантуру Института экономики Коммунистической Академии.

В начале 30-х годов молодой коммунист служит в аппарате Центральной контрольной комиссии ВКП(б) и в Комиссии советского контроля при Совете Народных Комиссаров. Параллельно Суслов продолжает учиться, как завещал Ленин. Труды вождей мирового пролетариата он тщательно изучает в Экономическом институте Красной профессуры. Во время Великой Отечественной войны партия доверила своему сыну организацию партизанского движения в оккупированном фашистами Ставропольском крае.

Фотохроника ТАСС

А после войны Суслов попадает в высшие эшелоны власти и случилось это не без его всеобъемлющих знаний трудов классиков марксизма-ленинизма. Читая их произведения, он составил огромную картотеку высказываний авторов по экономическим вопросам. И однажды Сталину срочно потребовалась цитата Ленина по какому-то очень специфическому экономическому вопросу.

Секретарь вождя Лев Мехлис вспомнил о Суслове, с которым вместе учился в Институте красной профессуры. Михаил Андреевич быстро нашел в своей картотеке подходящее высказывание Ленина. Такая оперативность впечатлила Сталина, и с этого момента началось возвышение Михаила Суслова.

Михаил Суслов (слева). Фотохроника ТАСС

35 ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА

С 1947 по 1982 годы Михаил Суслов занимал должность секретаря ЦК КПСС. Он провел без малого 35 лет на посту, который, по сути, не является высшим в государстве, но за это время по инициативе именно Суслова в СССР произошли глобальные изменения.

Прежде всего, они касались партийной работы и дисциплины. Суслов придерживался ортодоксально-марксистских взглядов, стараясь сохранить стабильность, не прибегая к крайностям, однако настойчиво подавлял идеологических противников.

Имя Сталина после разоблачения культа личности на ХХ съезде партии, в СССР практически не упоминалось. И это негласное правило утвердил именно Суслов. Вождя всех народов разрешено было вспоминать исключительно в военных мемуарах и фильмах высокой художественной ценности. Понятно, что эту ценность определяли в Кремле и Суслов при этом был одним из главных цензоров и редакторов.

Михаил Суслов (справа). Фотохроника ТАСС

Современники утверждают, что Суслов в годы своего нахождения во власти фактически руководил молодежными и общественными организациями, Министерством культуры, Государственным комитетом по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Госкомитетом по кинематографии, Гостелерадио, печатью, цензурой, связями КПСС с зарубежными коммунистическими партиями.

Сколько театральных постановок, фильмов и книг о коммунистах, их подвигах и повседневной работе появилось в эти годы – не счесть! Сам Суслов, к слову сказать, своей заслугой почитал введение во всех вузах страны предмета, который доводил некоторых студентов до помрачения рассудка - научного коммунизма.

Журнал Life:

Михаил Суслов – истинный советский ариец. Характер нордический, стойкий. В личной жизни аскетичен. Беспощаден к врагам СССР.

При такой шутливой оценке журналистов популярного американского издания, Суслов был крайне популярен в Советском Союзе. Историки нашли в архивах протокол допроса младшего лейтенанта Виктора Ильина, покушавшегося в 1969 году на тогдашнего генсека Леонида Брежнева. Допрашивал военного лично председатель КГБ Юрий Андропов. На вопрос о том, кого он видит на месте генерального секретаря ЦК КПСС, Ильин ответил: "На данный момент люди считают наиболее выдающейся личностью в партии Суслова".

Михаил Суслов (слева). Фотохроника ТАСС

КАРДИНАЛ БЕЗ МАНТИИ И ТРОНА

Несмотря на высокий пост и полагающиеся партийной номенклатуре привилегии, в личной жизни и быту Суслов был более чем скромен, даже аскетичен. В этом Суслов чем-то был похож на Сталина. Его равнодушие к материальным благам стало притчей во языцех среди высокопоставленных партийных и советских чиновников.

Михаил Суслов несколько лет ходил в одном и том же пальто, по старинке носил калоши. Входя в здание ЦК на Старой площади, можно было сразу узнать – на работе он или нет. Если под вешалкой в гардеробе аккуратно стоят калоши, значит Суслов в своем кабинете.

Секретарь ЦК КПСС был пунктуален до педантизма. На работу приходил в 8 часов 59 минут, а уходил в 17 часов 59 минут. После зарубежных поездок сдавал оставшуюся валюту в партийную кассу. Суслов не имел роскошной дачи (а по рангу – мог бы), не устраивал богатых приемов и не поощрял кумовства среди коллег. Главный идеолог страны не принимал подношений и четко разграничивал личную и государственную собственность.

Фотохроника ТАСС

Сейчас трудно судить – был ли такой стиль жизни лишь демонстрацией близости к народу или идущим от сердца. Истории про пресловутое золото партии до сих пор, нет-нет, да всплывают в прессе. Вероятно, свои самые страшные тайны Михаил Суслов унес с собой в могилу.

Умер он тихо в возрасте 79 лет, незадолго до смерти почувствовал недомогание и боль в руке. Врачи диагностировали проблемы с сердцем, но Суслов не поверил им, заявив, что у него просто болят сухожилия. 25 января 1982 года его сердце остановилось.

Похоронили Суслова у Кремлевской стены с такими почестями, которых страна не знала со времен смерти Сталина. Середину 80-х в народе назвали эпохой или пятилеткой пышных похорон: из жизни ушли сразу три генеральных секретаря – Леонид Брежнев, Юрий Андропов и Константин Черненко, а также знаковые и влиятельные партийные фигуры – члены Политбюро Косыгин, Пельше, Устинов и Рашидов. Был в этой славной когорте почивших в бозе коммунистов и серый кардинал Кремля Михаил Андреевич Суслов.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!

Автор: Александр Комаров7 июля 2018, 10:00

Политика

У британских оппонентов России выявили серьезную болезнь
Трамп сделал неожиданное признание о Путине
Порошенко прилюдно унизили из-за странной мании
Встреча Путина и Трампа под угрозой срыва

Шоу-бизнес

Муж Макеевой рассказал о еженедельных уходах из дома
"Он меня гасил": Кержаков загнал в угол жену-наркоманку
Оголившаяся Меган Маркл снова взбудоражила королевский дом
Рассеянную Дану Борисову обворовал таксист

Проишествия

Опубликовано видео страшной аварии на Кубани
В центре Москвы жестко избили звезду сериала "Солдаты"
Взрыв в центре города до смерти перепугал москвичей
Оформил брак и избавился: личный шофер довел до смерти богатую москвичку

Lifestyle

Известная певица рассказала о проблемах с самочувствием
Знаменитый актер пытался убить себя из-за роли в кино
Названы 13 лучших летних песен
Сериал "Садовое кольцо" возбудил россиян
Шоу-бизнес

Влезшая в семейные дрязги Кержаковых Собчак крупно опозорилась

Ксения потерпела фиаско
Шоу-бизнес

Грудь обвисла до пупа: 71-летняя Васильева в бикини довела до тошноты

Фото артистки шокировало народ
Шоу-бизнес

Беременная Рапунцель из "Дома-2": "Матка пытается выплюнуть плод"

Девушке совсем худо
Шоу-бизнес

Полностью голая дочь Гузеевой показала страшные ожоги на теле

На девушку больно смотреть

Гороскоп

Безразличный Черышев постоянно избегает брака
Совет на выходные
Почему звезд "Дома-2" преследуют трагедии
Тяга к спиртному и проклятия коллег добивают больного Прилучного

Фоторепортажи

От уродов до красавцев: мир отмечает День поцелуев
Как живет подозрительная невестка Марии Шукшиной
Президент Хорватии восхитила внешним видом
Звезды показали роскошные формы в купальниках

Спорт

У порнозвезды вырвали титул самой красивой болельщицы на ЧМ-2018
Названо условие победы России над Хорватией
Соловьев влез в безобразный скандал со сборной России
Россиянок обвинили в приставаниях к репортеру на ЧМ-2018 (видео)

Регионы

Россиянин забил молотком щенка на глазах у детей
Притворившийся иностранцем россиянин жестоко одурачил гаишника
"Исчадие ада": жительница Красноярска заживо сварила собственную мать
Россиянка выгуливала по улицам города медведя (видео)
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru