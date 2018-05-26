Страшные тайны: Константин Черненко

Константин Черненко меньше других правителей находился у руля Советского Союза – чуть больше года. После его ухода в стране начнется перестройка, старт которой ознаменует уход целой эпохи. За 12 с небольшим месяцев во главе страны Черненко мало чем запомнился гражданам СССР. Но точно, что за это время жители Союза только осознали, что умерший в 1982 году Леонид Брежнев, оказывается, был не самым дряхлым генсеком.



ПОД КРЫЛОМ СИЛЬНОГО ТОВАРИЩА



Константина Черненко никто никогда не считал самостоятельной фигурой. Еще на заре его карьеры помогать в продвижении по служебной лестнице взялась его старшая сестра. Валентина была заведующей организационным отделом в Красноярском горкоме партии. Одновременно она имела близкие отношения с первым секретарем краевого комитета КПСС Олегом Аристовым.

Именно региональный руководитель сначала отправил молодого Константина в Высшую партийную школу набираться знаний, а затем последовательно устраивал на разные должности в партийные организации края. Так, шаг за шагом, ступенька за ступенькой Черненко поднимался к вершинам власти. Практически с самого начала работы в Молдавии, за спиной молодого партфункционера встал Брежнев. Там они и сдружились, и далее Костю, как называл его дорогой Леонид Ильич, вел именно он.

БЮРОКРАТ ОТ БОГА

Во времена правления Леонида Брежнева Константин Черненко руководил организационным отделом ЦК Компартии. Сразу же, как только он перешел на эту должность, Константин Устинович решил четко выстроить работу починявшейся ему структуры. Основой всей деятельности стали документы. Отчеты и справки, доклады и аналитические записки – без бумажки не делался ни один шаг.

В результате этой деятельности между партаппаратом и гражданами страны опустился бумажный занавес. Шаг за шагом, у нижестоящих чиновников и простых людей пропадало желание и возможность личного общения с властью. Все делалось исключительно в письменной форме. Обойти этот "документальный укрепрайон" не было практически никакой возможности. Однако благодаря этому, у Черненко и его подчиненных все было структурировано, выстроено и запущено в работу с последующими контролем и отчетами.

ОРАТОР И УЧИТЕЛЬ

Неверно было бы думать, что Константин Устинович был исключительно бюрократическим работником. Те, кто с ним сталкивался по службе (особенно на заре его карьеры), знают, что он был отличным оратором и большим специалистом в агитации. Кроме того, обладал педагогическим талантом. Все это вкупе помогло ему и партии. Благодаря его способностям, знаниям и умениям, находясь на службе в Пензе, он за три года подготовил свыше 25 тысяч партийных работников-агитаторов.

А будучи уже в столице Молдавии, Кишиневе, он поднял агитацию на недосягаемый доселе уровень. За семь лет, что он возглавлял отдел пропаганды, в республике было переведено на молдавский язык, издано и распространено более 300 тысяч экземпляров книг ленинских работ. В пересчете на количество местных жителей получается по одному экземпляру на каждые пять граждан, проживающих в Молдавской ССР.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ И БОЛЕЛЬЩИК

Казалось бы, невероятно, но Константин Черненко являлся обладателем Госпремии за создание пневмопочты. Да-да, той самой, что позволяет практически моментально пересылать бумаги от одного адресата другому по специальным трубам при помощи сжатого воздуха. К ее созданию Черненко подтолкнула сильно разросшаяся в объемах документация, которую надо было постоянно возить из Кремля, где заседало Политбюро на Старую площадь, где располагался Центральный комитет. При его участии и было разработано подземное сообщение для бумаг, которое работало куда быстрее казенных курьеров.

Отчего-то распространено мнение, что Константин Устинович был человеком без эмоций, которого интересовала только работа. Однако это заблуждение, и настоящая страсть в его жизни была. Это футбол. Он являлся горячим фанатом столичного "Спартака". И когда красно-белые вылетели в первую лигу, в дело спасения столичного клуба он вмешался лично. Благодаря ему, в команде появился Константин Бесков и братья Старостины. Одновременно была построена ставшая легендарной спортбаза в Тарасовке, решались бытовые и финансовые вопросы. Все это привело к тому, что через три года после позора "Спартак" занял первое место в чемпионате СССР.

КОСТЯ, ПОДОЖДИ...

В конце 1970-х вся политическая элита была в курсе, что преемником Брежнева на посту генсека должен стать именно Черненко. Однако, после смерти Леонида Ильича вдруг возникла вторая кандидатура – на главный пост страны претендовал Юрий Андропов. Перед пленумом, где по идее, Черненко должны были просто утвердить, его остановил маршал Устинов, сказав: "Подожди, Костя, надо обсудить".

Позже оказалось, что обсуждение обернулось не в его пользу, и страну возглавил глава КГБ. В подковерных интригах последний был более искушен, да и Политбюро силовикам сопротивлялось не сильно и не долго. Несостоявшемуся главе государства после победы команды силовиков достался утешительный приз – Черненко дали Ленинскую премию. Говорят, что изначально ему хотели вручить очередное звание героя труда, но их у него и так уже было три. Поэтому решили поощрить материально.

НЕ МНОГО УСПЕЛ

После смерти Юрия Андропова Константин Черненко наконец-то занял пост генерального секретаря. Но к политической вершине он пришел уже дряхлым и больным. За короткое время, что он находился у руля государства, он запомнился лишь несколькими важными делами. За это время было осуществлено несколько реформ в сфере образования, развернулась борьба с западной рок-музыкой, произошло потепление в отношениях с Китаем, наладились связи с Испанией (настолько, что ее король приехал в Москву).

А вот с Соединенными Штатами отношения СССР при нем ухудшились. Именно Константин Черненко принял решение бойкотировать олимпиаду-1984. Это стало ответом на решение США и других стран Запада не отправлять своих спортсменов на Игры в Москве, которые состоялись четырьмя годами ранее.

ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ

Константин Черненко скончался после 1 года и 25 дней правления. На нем закончилась традиция хоронить государственных и военных деятелей у Кремлевской стены. Он был самым престарелым из всех советских лидеров, когда-либо получавших пост Генерального секретаря. Его преемником на этом посту уже на следующий день стал Михаил Горбачев. Молодой партиец олицетворял уже новое поколения Политбюро, которое приходило к власти в стране.

С уходом Черненко в Советском Союзе завершился период, который в народе называли пятилеткой пышных похорон. За это время скончались большинство членов брежневского Политбюро, включая трех генсеков. Как и было принято, память бывшего лидера страны было решено увековечить. В честь Черненко были переименованы город Шарыпово и Красноярская улица в столичном районе Гольяново. Однако затем им вернули исторические названия.







ГЕНСЕК И ПАЦАКИ

Оказывается, знаменитого "Ку" в фильме "Кин-дза-дза!" могло не быть. Лента снималась как раз тогда, когда во главе государства находился Черненко. Его инициалами были те самые К и У. Режиссер Георгий Данелия на всякий случай решил не искушать судьбу и от греха подальше убрал из сценария многозначное и часто употребляемое "Ку". Ему на смену рассматривалось несколько вариантов замены.

Предлагалось использовать и "Ка", и "Ко", и "Кы", были и другие идеи. Однако пока съемочная группа делала нелегкий выбор, Константин Устинович скончался. Проблема отпала сама собой.