В парламенте Союза Белоруссии и России выступят министры двух стран

В рамках Парламентского собрания Союза Белоруссии и России будут проходить парламентские часы с участием министров двух стран. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, комиссии законодательного органа Союзного государства составят график выступлений представителей правительств.

Председатель нижней палаты отметил, что регламент организации позволяет задействовать соответствующие контрольные функции на парламентском уровне в рамках Союза Белоруссии и России. "Мы считаем, что это однозначно позволит более эффективно работать Парламентскому собранию", – заявил спикер по итогам состоявшей в понедельник, 18 июня, 54-й сессии Парламентского собрания Союзного государства. Отсутствие диалога с исполнительной властью в рамках законодательной структуры снижает качество работы, добавил Володин.

Он сообщил, что парламентарии двух стран в ходе сегодняшней сессии договорились в ближайшее время выработать свои предложения и составить график выступления министров. Как пояснил спикер Госдумы, это связано, прежде всего, с необходимостью решения целого спектра задач, в том числе гармонизации торгово-экономических отношений между двумя странами, урегулирования вопросов промышленной политики и развитием двухсторонних кооперационных связей.





Напомним, 54-я сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России состоялась в Бресте. Законодатели двух стран обсудили актуальные вопросы сотрудничества Москвы и Минска, включая сближения законодательств государств.





Визит российской делегации в братскую республику состоялся в канун очередной годовщины начала Великой Отечественной войны. Законодатели двух стран возложили венок к Вечному огню в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".





Кроме того, Вячеслав Володин провел встречу с членами Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Белоруссии и России. По словам спикера, очень важно, чтобы будущие политики принимали решения, которые будут сближать две страны. Одной из задач Молодежной палаты законодатель назвал решение стоящих перед Москвой и Минском вопросов через парламентское измерение.