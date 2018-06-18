В парламенте Союза Белоруссии и России выступят министры двух стран
Председатель нижней палаты отметил, что регламент организации позволяет задействовать соответствующие контрольные функции на парламентском уровне в рамках Союза Белоруссии и России. "Мы считаем, что это однозначно позволит более эффективно работать Парламентскому собранию", – заявил спикер по итогам состоявшей в понедельник, 18 июня, 54-й сессии Парламентского собрания Союзного государства. Отсутствие диалога с исполнительной властью в рамках законодательной структуры снижает качество работы, добавил Володин.
Он сообщил, что парламентарии двух стран в ходе сегодняшней сессии договорились в ближайшее время выработать свои предложения и составить график выступления министров. Как пояснил спикер Госдумы, это связано, прежде всего, с необходимостью решения целого спектра задач, в том числе гармонизации торгово-экономических отношений между двумя странами, урегулирования вопросов промышленной политики и развитием двухсторонних кооперационных связей.
Напомним, 54-я сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России состоялась в Бресте. Законодатели двух стран обсудили актуальные вопросы сотрудничества Москвы и Минска, включая сближения законодательств государств.
Визит российской делегации в братскую республику состоялся в канун очередной годовщины начала Великой Отечественной войны. Законодатели двух стран возложили венок к Вечному огню в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".
Кроме того, Вячеслав Володин провел встречу с членами Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Белоруссии и России. По словам спикера, очень важно, чтобы будущие политики принимали решения, которые будут сближать две страны. Одной из задач Молодежной палаты законодатель назвал решение стоящих перед Москвой и Минском вопросов через парламентское измерение.
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