Володин почтил память павших в Брестской крепости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко встретились в Бресте в преддверии сессии парламентского собрания союзного государства. Вместе с депутатами, представляющими две страны, они возложили венок к Вечному огню внутри мемориального комплекса. Визит российской делегации в соседнюю республику проходит в канун очередной годовщины начала Великой Отечественной войны.



Как отметил Вячеслав Володин, 22 июня для граждан России и Белоруссии это не только скорбный, но и героический день, в который вспоминают подвиг военнослужащих, сражавшихся в той войне. По словам спикера Госдумы, благодаря участникам ВОВ, нынешнее поколение людей может жить и строить планы на будущее.



"Сегодня здесь с нашими коллегами из парламента Белоруссии, вместе с теми, кто представляет парламентское собрание Белоруссии и России, мы поклонились нашим дедам и прадедам, – сказал председатель нижней палаты российского парламента. – Именно тут они приняли бой, многие из них погибли, защищая нашу Родину и нашу сегодняшнюю жизнь".

Володин сказал: нужно помнить, насколько хрупок мир, и призвал беречь его и дружбу народов. "Все, кто здесь находятся, осознают ответственность и риски за принятие решений", – добавил он.

В свою очередь Владимир Андрейченко отметил символичность начала 54-й сессии Парламентского собрания с посещения Брестской крепости. "Благодаря единству наших народов, мужеству, героизму мы выстояли в той войне, и очень символично, что сегодня мы вместе, – заявил глава палаты представителей Национального собрания Белоруссии. – Да, проблем много, мы их решаем, рассматриваем вопросы, но мы движемся в правильном направлении".

Володин и Андрейченко также посетили экспозицию мемориального музея Брестской крепости и пообщались с представителями молодежной палаты союзного государства. "Для нас очень важно, чтобы в будущем молодежь так же, как и мы, принимала решения, которые нас сближают, говорила о гуманизации законодательства, которая будет регулировать вопросы защиты прав наших граждан, развитие хозяйствующих субъектов и, конечно, понимание и ответственность за будущее развитие союзного государства", – сказал спикер Госдумы.

Добавим, что сегодня в Бресте пройдет 54-я сессия Парламентского собрания союза Белоруссии и России. В ходе нее депутаты из двух стран обсудят актуальные вопросы развития сотрудничества, в том числе сближение законодательств двух стран в части обеспечения равных условий субъектам хозяйствования.