Молодежный форум Госдумы может стать ежегодным

Стартовавший в столице Всероссийский молодежный форум Госдумы в случае его успеха будет проводиться ежегодно. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии мероприятия.



Выступая перед собравшимися, председатель нижней палаты призвал их активно работать на специально организованных дискуссионных площадках. "Итогом этой работы, возможно, будут решения и законопроекты", – заявил Вячеслав Володин.

По его словам, от успешности мероприятия зависит, станет ли форум проводиться регулярно. "Если мы с вами сможем выйти на такой итог, это значит, форум состоялся. Это значит, нам необходимо проводить такой форум ежегодно", – сказал спикер Госдумы.

Он призвал участников не пугаться трудностей. "Мы в начале пути. Конечно, не обойдется, наверное, и без ошибок, – цитирует Володина ТАСС. – Но не ошибается только тот, кто ничего не делает".

Председатель нижней палаты парламента обратился к участникам форума с призывом активно обсуждать и искать пути решения проблем в области молодежной и жилищной политики, цифровой экономики, в сферах образования и трудоустройства. На форуме будут охвачены все темы, интересующие молодежь, заключил Володин.

Напомним, Всероссийский молодежный форум Госдумы проходит с 20 по 21 ноября в Москве. Участие в нем принимают свыше 400 человек со всей страны и из-за рубежа.