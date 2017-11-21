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Политика

Госдума дает дорогу молодым

Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы
В Москве завершился Всероссийский молодежный форум Госдумы – нетипичное мероприятие в сфере молодежной политики, как его назвали политологи. Парламентарии и молодежь говорили на равных как партнеры. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил сделать форум ежегодным.
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Подводя итоги масштабной встречи, которая проходила на площадках Госдумы и Малого Манежа, спикер отметил, что она оформилась как форум молодых законодателей и экспертов. "Мы видим, что такой формат общения стал востребованной, интересной и содержательной платформой, как для молодых депутатов, экспертов участников форума, так и для депутатов Госдумы. Поэтому, было бы правильно, чтобы он стал ежегодным", - сказал Вячеслав Володин.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Политик заявил, что совместная работа действующих законодателей, их молодых коллег и экспертов выразилась в готовности к постоянному диалогу. Участники из регионов, в частности, показали большой интерес к участию в выработке конкретных законодательных решений, обратил внимание председатель Госдумы.

 "Исходя из запроса участников форума, Госдума предстоящим летом планирует провести серию обучающих семинаров, а также в рамках молодежных лагерей – тематическую смену для молодых депутатов муниципальных и региональных органов власти и студентов вузов, интересующихся экспертной работой, представителей молодежного парламента", - добавил Володин.

Он также сообщил, что участники форума получат возможность пройти практику в комитетах Госдумы или принять участие в работе их экспертных советов.

Всероссийский молодежный форум Госдумы собрал на площадках в Москве более 400 молодых парламентариев, ученых и экспертов, а также членов молодежных организаций. Молодежь предложила собственные законодательные инициативы, которые могут быть взяты на вооружение депутатами Госдумы. Кроме того, из наиболее активных делегатов сформирована группа, которая будет работать в постоянном контакте с парламентом.

Вячеслав Володин. Фото: Анна Исакова/Фотослужба Государственной Думы

Форумчане разделились на два десятка команд, сформированных по направлениям работы думских комитетов: "Мир без наркотиков", "Бывает ли правда за иностранные деньги?", "Криптовалюты: деньги или пирамида?", "Цифровая = молодежная экономика" и другие. В дискуссионных группах участники форума два дня обсуждали  проблемы трудоустройства, условия ипотеки для молодых семей и закон о молодежной политике, инновационные транспортные проекты и проблемы раздельного сбора отходов.

Начинающие политики тщательно готовились и детально прорабатывали свои предложения. Комплексную поддержку в этом непростом деле им оказывали депутаты Госдумы, которые давали советы молодежи с высоты своего законодательного опыта.

Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы

По итогам обсуждений лучшие инициативы молодых парламентариев были выбраны Госдумой для рассмотрения. Победителем конкурса законодательных инициатив стала команда, которая предложила бороться с курением электронных сигарет среди молодежи и приравнять вейпы к обычным сигаретам.

Второе место занял законопроект о раздельном сборе мусора, его предложили молодые активисты при комитете по экологии, а на третьем месте – предложение о целевом наборе кадров на селе. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой пообещал, что законопроекты, которые получат наибольшую поддержку участников форума, имеют все шансы стать федеральными законами.


Автор: Александр Комаров21 ноября 2017, 19:52

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