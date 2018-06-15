Украина бьется в истерике из-за отдавшего Крым России Трампа

Жители Незалежной резко отреагировали на информацию о заявлении президента США Дональда Трампа, который сказал лидерам G7, что полуостров является российским. В соцсетях по этому поводу разразился настоящий скандал.



Украинцы не на шутку обиделись на американского лидера. Причем до такой степени, что предположили, что он – "бот Путина", поскольку "слово в слово повторяет все кремлевские методички". Так считает украинский журналист Айдер Муждабаев. "Открыта дорога к третьей мировой (гибридной) войне", – написал он в Facebook.

Его коллега Аркадий Бабченко также возмутился словами Дональда Трампа. "Президент Трамп заявил лидерам G7, что Крым – российский, потому что все жители там говорят по-русски. Я считаю Брайтон-Бич тоже российским, потому что все там говорят по-русски. Майами я считаю испанским – там все говорят по-испански. А США я вообще считаю английскими – там все говорят по-английски", – прокомментировал высказывание американского лидера журналист из Незалежной.

"Трампу можно ляпать все что угодно – он старенький и умственно неполноценный. Будем надеяться, что все важные решения принимают совершенно другие люди", – снисходительно отметил один из пользователей соцсети.

Белый дом отказался комментировать слова Трампа о российском Крыме. Пресс-секретарь главы государства Сара Сандерс заявила, что не располагает такой информацией. "Мне неизвестно о каких-то подобных комментариях. Знаю, что об этом сообщали, но я не буду комментировать частные дискуссии, в которых я не принимала участие", – цитирует Сандерс РИА ФАН.

Об инциденте сообщили дипломатические источники, сославшись на речь Трампа на саммите G7. Ранее издание BuzzFeed News отметило, что американский президент назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире.