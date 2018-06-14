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Политика

Трамп внезапно признал Крым российским

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Cheriss May
Президент США Дональд Трамп заявил лидерам G7 о принадлежности Крыма России, сообщили источники. Кроме того, он заметил, что Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире.
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О том, что внешнеполитический курс США рискует серьезно сменить свой вектор, сообщило издание BuzzFeed. Во время ужина на саммите G7 на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек Дональд Трамп заявил другим лидерам стран "Большой семерки", что Крым является российским. Президент США отметил, что жители полуострова разговаривают на русском языке, поэтому сомневаться в его принадлежности не приходится.

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Кроме того, глава Белого дома выразил удивление по поводу того, что его коллеги находятся на стороне Украины в любых спорных ситуациях, передает ТАСС. "Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире", – приводят источники слова Дональда Трампа. Отметим, официального подтверждения или опровержения подобного разговора на полях саммита G7 пока не последовало.

При этом издание допускает, что президент США мог сказать все это в шутку. Что, однако, не исключает истинности сказанного им. Уровень коррупции, как успели отметить многочисленные эксперты, не позволяет Украине выстраивать эффективную экономическую систему даже с международной помощью. Наоборот, чем больше денег поступает в страну из-за рубежа, тем, кажется, хуже идут дела. Ну а принадлежность Крыма к России определили голосованием на референдуме сами жители полуострова.

Впрочем, вряд ли американский лидер решился бы шутить такими вещами. Кажется, США намерены резко изменить вектор своей внешней политики, по крайней мере, в восточноевропейском регионе.

Автор: Геннадий Куприянов14 июня 2018, 19:11
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