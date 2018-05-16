"Стыдит себя и страну": Хиллари Клинтон назвали позором США

Бывший вице-губернатор штата Нью-Йорк Бетси Маккоуи выступила с критикой в адрес Хиллари Клинтон. Она заявила, что своим поведением экс-кандидат в президенты США позорит себя и страну.

Политик начала с упоминания того, что в 2016 году Клинтон обвинила в проигрыше в президентской гонке всех, кроме себя. К этому якобы были причастны президент России Владимир Путин, экс-глава ФБР Джеймс Коми и даже бывший лидер американского государства Барак Обама.

По словам Маккоуи, наиболее правдиво Клинтон высказалась о себе в своей книге, передает телеканал "360". "Она приводила столько причин поражения, но в своей книге вообще-то написала верно: сказала, что смирилась с фактом, что миллионы и миллионы американцев просто ее не любят", – сказала политик.

Бывшая чиновница подчеркнула, что на самом деле Хиллари не смирилась с происходящим, и сейчас у нее "нервный срыв мирового масштаба". "Она ездит из страны в страну, из города в город, снова обвиняя то одно, то другое в том, что она проиграла гонку", – добавила Маккоуи.





Бывший вице-губернатор отметила, что такое поведение постыдно: "Клинтон не только себя позорит. Она позорит нашу страну, когда выдвигает подобные обвинения".

Напомним, Хиллари Клинтон проиграла в президентских выборах 2016 года кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу. Позже она назвала множество якобы виновных в поражении, в том числе "российских хакеров" и экс-директора ФБР Джеймса Коми.