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Политика

Володин: важно работать с регионами для реализации послания президента

Вячеслав Володин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Госдуме и заксобраниям в регионах очень важно синхронно решать задачи, поставленные президентом в послании Федеральному собранию. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин по итогам прошедшего в пятницу, 27 апреля, заседания Совета законодателей с участием Владимира Путина. 
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Председатель Госдумы напомнил, что в нижней плаате создана рабочая группа, которая уже определила план реализации послания, и около 70 законов будут поставлены на рассмотрение в приоритетном порядке в самое ближайшее время. "Хотелось бы, чтобы в регионах были созданы такие же рабочие группы", – сказал Володин в интервью телеканалу "Россия 24".

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Он подчеркнул, что почти каждый третий нормативно-правовой акт предусматривает принятие законопроектов в субъектах Федерации. "Было бы правильно синхронно реализовать задачи, которые поставил президент", – сказал председатель нижней палаты. По его словам, законодатели не должны стоять в стороне, а вместе с правительством и губернатором приближать реализацию послания, чтобы оно реально изменило жизнь людей на местах.

А задач, которые предстоит решить, впереди еще очень много. Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, призвал повышать качество жизни людей, улучшать ситуацию в социальной сфере.

Фото: kremlin.ru

Одна из задач – развитие медицины на селе. В ходе заседания Совета законодателей Вячеслав Володин посетовал, что многие лечебные учреждения в России закрылись из-за формального подхода. Особенно это касается фельдшерско-медицинских пунктов (ФАП).

По словам спикера, каждый населенный пункт, где живут более 100 человек, планируется оборудовать ФАПом. Но одна из проблем здесь – комплектование медкадрами среднего звена. Именно поэтому, подчеркнул Володин, необходимо уже сейчас объявлять специальные наборы, заключать договорные отношения, заниматься профориентацией, чтобы люди стремились пойти работать на село, занимались оказанием медицинской помощи.

Председатель нижней палаты отметил, что для этого необходимо, чтобы вопросу развития системы ФАПов уделили первостепенное значение в парламентах субъектов Федерации. "Когда мы говорим о реализации послания, важно, чтобы к нему подключились и депутаты Госдумы, и депутаты региональных заксобраний", – отметил спикер.

Владимир Путин и Вячеслав Володин. Фото: Анна Исакова/ТАСС

Не менее актуальная тема – исправление ситуации с кадастровой оценкой жилья. Об этом также говорили сегодня в ходе встречи президента с Советом законодателей. По словам Володина, каждому региону нужно проанализировать ситуацию с кадастровой оценкой недвижимости, "Мы подчеркнули, что стоимость должны быть посильная для граждан", – сказал спикер, отметив, что задача нахождения баланса в этом деле также поставлена в рамках послания.

По его словам, необходимо вносить изменения в региональные решения, в федеральный закон. Володин подчеркнул, что если откладывать рассмотрение этой проблемы, то проблемы у людей будут только накапливаться.

В целом, комментируя итоги заседания Совета законодателей с участием президента, Володин отметил, что общение главы государства с парламентариями разных уровней – это очень хороший формат. "Встречи стали системными, к ним готовятся участники: депутаты Госдумы, члены заксобраний регионов, едут с набором тем, поднимают их. Хотелось бы, чтобы такие форматы были и на региональном уровне", – сказал спикер.

Вместе с тем он отметил важность прямого общения парламентариев с людьми на местах. "В Госдуме начинается региональная неделя, депутаты будут проводить встречи, выезжать на предприятия, общаться, чтобы потом приехать в нижнюю палату и постараться решить те проблемы, которые они увидели в регионах", – добавил Володин.

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

В пятницу, 27 апреля, в День российского парламентаризма, президент Владимир Путин встретился с членами Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Участники мероприятия затронули ряд актуальных вопросов развития страны, включая доступность медицины, оценку стоимости жилья и многое другое. Кроме того, законодатели вместе с главой государства говорили о работе депутатов в регионах и в целом развитии парламентаризма в нашей стране.

Вячеслав Володин выступил за более тесное взаимодействие законодателей всех уровней с правительством. По его словам, это повысит качество решений, ускорит их принятие и позволит уже на ранних стадиях работы выходить на подготовку законопроектов регионального уровня.

Автор: Иван Поляков27 апреля 2018, 20:54

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