Володин призвал развивать российский парламентаризм

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко с Днем российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля. По его словам, очень важно, чтобы работа законодателей была эффективной.

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