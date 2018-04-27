Володин призвал развивать российский парламентаризм
Вячеслав Володин поздравил с праздником спикера Совфеда Валентину Матвиенко, председателя Госдумы четвертого и пятого созывов Бориса Грызлова, главу нижней палаты шестого созыва, директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, а также руководителей законодательных органов субъектов Федерации.
По его словам, Федеральное собрание представляет интересы многонационального народа России и всех ее субъектов. "Важно, чтобы российский парламентаризм развивался, а работа законодателей была эффективна", - сказал Володин.
Спикер отметил, что День российского парламентаризма – праздник молодой, однако является символом преемственности государственных и парламентских традиций в нашей стране.
Председатель нижней палаты напомнил, что День российского парламентаризма связан с событиями 27 апреля 1906 года – датой начала работы первой Государственной думы Российской империи. Ее деятельность заложила основы парламентаризма в нашей стране.
Всего в Российской империи действовало четыре думских созыва. Четвертая Госдума прекратила деятельность в пучине революционных событий 1917 года. А после Октябрьской революции сформировались новые законодательные органы – советы.
Современный российский парламентаризм берет начало в 1993 году. Спустя пару месяцев после октябрьского политического кризиса состоялись выборы в первую Госдуму Российской Федерации. Ее председателем стал аграрий Иван Рыбкин. Несмотря на то что она проработала только два года, депутаты приняли ряд важных законопроектов, а государственный фундамент новой России значительно окреп.
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