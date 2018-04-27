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Политика

Путин поблагодарил парламентариев за вклад в единое правовое пространство

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Президент России Владимир Путин поблагодарил законодателей за весомый вклад в обеспечение единого правового пространства страны. Глава государства в пятницу, 27 апреля, встречается со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и парламентариями со всей страны в Санкт-Петербурге.
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"Хотел бы поблагодарить законодателей за многоплановую работу, которую вы проводите, а особенно – за ваш весомый вклад в обеспечение единого правового пространства страны", – заявил президент на Совете законодателей России.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Мероприятие проходит по случаю Дня российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля. Обсуждается законодательное обеспечение послания главы государства Федеральному собранию, которое было озвучено в начале марта этого года. Среди тем – развитие цифровой экономики, социальной сферы, в том числе здравоохранения, и многое другое.

В нижней палате сразу же после оглашения послания начали работу по его реализации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал речь главы государства стратегической. По его словам, послание задало ориентиры развития России на десятилетия вперед.

Вячеслав Володин. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы/duma.gov.ru

В нижней палате была создана специальная рабочая группа, которая занялась подготовкой к законодательному обеспечению реализации послания. При этом по некоторым моментам депутаты сыграли на опережение. По словам спикера, в нижней палате к тому моменту уже прошли слушания по ряду актуальных вопросов: защита прав дольщиков, развитие цифровой экономики. Активно работают законодатели и над диверсификацией оборонно-промышленного комплекса.

Как отметил Вячеслав Володин, основная законодательная деятельность будет проведена в течение года, однако, учитывая значимость и глобальность поставленных президентом задач, работа продолжится и в следующем году.

Автор: Иван Поляков27 апреля 2018, 15:29

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