Госдума выстраивает диалог с Академией наук

Ученые Российской академии наук примут участие в обсуждении законопроектов в Госдуме. По мнению спикера Вячеслава Володина, такое взаимодействие парламентариев и экспертов повысит качество принимаемых законов.

Спикер обсудил вопросы сотрудничества с учеными на встрече с президентом РАН Александром Сергеевым. Речь шла, в том числе, о поправках ко второму чтению законопроекта, инициированного президентом и наделяющего Академию наук новыми полномочиями.

Еще одной темой встречи стало взаимодействие Госдумы и Российской Академии наук в области экспертной деятельности. "Нам необходимо организовать работу таким образом, чтобы РАН могла высказывать свою точку зрения в отношении рассматриваемых законопроектов", – сказал Володин.

В свою очередь, участвовавший во встрече первый вице-спикер Думы Иван Мельников предложил руководству академии подключиться к экспертизе законопроекта об ответных мерах на недружественные действия США в отношении России.





"Он недавно внесен и активно обсуждается. Замечания и предложения уже поступают. Они будут полностью собраны и обобщены после 3 мая. Мне кажется целесообразным попросить Академию, ее институты подключиться к анализу норм будущего закона и оценке возможных последствий", – сказал политик.

Напомним, что законопроект, регламентирующий деятельность Академии наук, наделяет ее правом направлять в органы государственной власти предложения по вопросам развития законодательства.

Вячеслав Володин: участие Российской академии наук в экспертной работе над законопроектами повысит качество принимаемых законовhttps://t.co/cJUFqKggP7 — Государственная Дума (@dumagovru) 25 апреля 2018 г.

В середине марта депутаты Госдумы встречались с молодыми учеными. После обстоятельного разговора спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, что законодатели намерены привлекать их к обсуждению законопроектов, которые касаются сферы образования и науки. Более тесное взаимодействие, по его словам, позволит оперативно реагировать на пожелания профессионального сообщества.

В начале 2018 года в Госдуме был создан Совет по законотворчеству с участием экспертов и представителей научного сообщества. Он занимается аналитической работой, оценкой актуальных проблем российского законодательства, а также подготовкой предложений по их решению. Также в компетенции членов Совета находятся вопросы общего повышения эффективности законотворческого процесса.