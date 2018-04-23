Москва дала жесткий ответ на хамский ультиматум Вашингтона

В Москве не собираются выполнять чьи-либо ультимативные требования и делать односторонние заявление. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, дипломат Андрей Крутских. Таким образом он прокомментировал слова американского посла Джона Хантсмана о том, что Вашингтон готов консультироваться с Москвой по вопросам кибербезопасности при условии невмешательства России в выборы.

прочитано 2630 раз