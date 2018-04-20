Володин: В России должны жить по российским законам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил введение в России уголовной ответственности за исполнение санкций США на территории нашей страны. Он выступил за введение запрета на реализацию антироссийских решений внутри государства.



Председатель нижней палаты парламента высказался за самые жесткие меры в отношении тех, кто реализует антироссийскую санкционную политику на территории нашей страны. Об этом Вячеслав Володин заявил в ходе встречи с представителями бизнес-сообщества и экспертов. Вместе с ними парламентарии обсуждали законопроект об ответных мерах на санкционную политику США в отношении России.



Как отметили в пресс-службе Госдумы, Вячеслав Володин поддерживает "введение запрета на исполнение санкций США на территории России". По мнению председателя нижней палаты, должны быть введены соответствующие меры ответственности "в отношении тех, кто будет в своей деятельности на территории России руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств".





Спикер нижней палаты считает, что речь может идти о наказании в рамках уголовного законодательства. "В России мы должны жить по российским законам", – подчеркнул Вячеслав Володин.



Политологи его инициативу поддерживают. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что предлагаемая спикером Госдумы мера охладит пыл тех, кто пытается в нашей стране угодить западным хозяевам.

Напомним, в начале апреля США ввели санкции в отношении ряда государственных деятелей страны, топ-менеджеров госкорпораций, крупных предпринимателей, частных компаний и госструктур. В связи с этим активы всех физических и юрлиц в юрисдикции Соединенных Штатов решено заморозить.



Законопроект об ответных мерах был внесен 13 апреля лидерами всех парламентских фракций и спикером Госдумы Вячеславом Володиным в нижнюю палату парламента. В соответствии с ним, правительство получит право вводить меры экономического и политического характера. Речь, в частности, идет о запрете поставок ряда товаров, оборудования и программного обеспечения. В документе говорится о том, что под запрет не попадают предметы, необходимые для личного пользования.

Поправки вводят ограничения на сотрудничество в ряде промышленных отраслей. Одновременно возможно создание черных списков граждан США, которым закроют въезд в Россию. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен депутатами 15 мая.