Ответ на антироссийские санкции обсуждают с экспертами

В Госдуме, в преддверии рассмотрения законопроекта об ответных мерах на очередные антироссийские санкции стран Запада, проходят консультации с представителями экспертного сообщества. Один из волнующих общественность вопросов – как будет осуществляться импорт американских лекарств после введения контрсанкций.

Для обсуждения этой темы спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов встретились с учредителем фонда помощи хосписам "Вера" Нютой Федермессер. Она озвучила депутатам мнение благотворительного и профессионального сообщества относительно будущих поставок лекарств из западных стран.



По ее словам, у парламентариев еще есть в запасе достаточно времени, чтобы найти оптимальное решение этого вопроса. "Никто не будет возражать, мне кажется, против любых мер, которые не повлекут за собой последствия для здоровья наших граждан", – отметила она.

Вячеслав Володин отметил, что озабоченность профессионального сообщества в Госдуме разделяют и, прежде чем принимать решение по контрсанкциям, намерены всесторонне обсудить эту тему. Так, на 3 мая этой теме будет посвящен круглый стол, участники которого соберутся в здании на Охотном Ряду. К обсуждению приглашены врачи и авторитетные эксперты. Консультации идут и по другим направлениям ответных мер.





"Постараемся максимально провести работу и организовать встречи с деловым сообществом, с компаниями, которые у нас будут так или иначе иметь отношение к реализации этого законопроекта, – заметил Вячеслав Володин. - Решения, которые будут приняты, они будут приняты очень ответственно".

"Мы должны все нормы закона отработать с тем, чтобы это были работающие нормы, и сам законопроект был очень качественный".

Дмитрий Морозов, говоря об возможном ограничении импорта лекарств, в свою очередь, также подчеркнул, что депутаты при принятии документов всегда учитывают мнение экспертного сообщества.





"Это принципиально важно, поэтому при такой опоре мы, конечно, полностью взвесим все решения, – сказал депутат. – У нас есть первое чтение, у нас есть второе чтение, есть возможности вносить поправки, мы обязательно найдем решения, которые будут удовлетворять граждан нашей страны".

"Мы всегда должны для себя подчеркивать чрезвычайно важное понятие – эффективность аналога, эффективность дженерика".

Напомним, законопроект об ответных мерах на антироссийские санкции Запада планируется рассмотреть в первом чтении 15 мая. Документ, разработанный всеми парламентскими фракциями и спикером Госдумы, в частности, предоставляет правительству полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера. Так, речь идет об ограничении ввоза сельскохозпродукции, сырья и продовольствия из западных стран, поддержавших санкции против России.

Также в проекте закона речь идет о программном обеспечении, алкогольной и табачной продукции, лекарствах. Ранее Вячеслав Володин заявил, что меры, предусмотренные в законопроекте, подразумевают снижение влияния действующих в отношении России ограничительных мер.