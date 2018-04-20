Парламентарии доработают ответ на санкции США

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил сформировать рабочую группу по доработке законопроекта об ответных мерах на антироссийские санкции. В нее должны войти представители Госдумы и Совета Федерации. Возглавит группу первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.



Как ожидается, Госдуму в рабочей группе будет представлять глава комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев. От Совфеда в нее войдет первый вице-спикер Николай Федоров и глава комитета по экономической политике Дмитрий Мезенцев.



Кроме того, в работе создаваемой группы примут участие представители бизнес-сообщества, Общественной палаты. Парламентарии вместе с представителями правительства соберут и проанализируют поступающие предложения.

Напомним, 20 апреля Вячеслав Володин на встрече с бизнесменами и экспертами высказался за введение запрета на исполнение санкций США в России. По его мнению, в отношении тех, кто руководствуется антироссийскими решениями других государств при работе на территории нашей страны, следует ввести меры ответственности.

Председатель нижней палаты парламента не исключил, что речь может идти об уголовной ответственности. "В России мы должны жить по российским законам", – подчеркнул Вячеслав Володин.





Проект закона "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств" был внесен 13 апреля лидерами всех парламентских фракций и спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Он разработан в ответ на введение санкций в отношении России, ее граждан и юридических лиц.

В числе возможных мер обсуждается запрет на поставки некоторой продукции, промышленных товаров, технологического оборудования и программного обеспечения. Речь не идет о товарах для личного пользования. Кроме того, обсуждаются ограничения на сотрудничество в атомной и ракетно-двигательной отраслях, авиастроении, а также создание черных списков американцев, которым закроют въезд в Россию.