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Экономика

Россия придумала ответ на хамство США

Фото: GLOBAL LOOK press/Christian Ohde
Россия не намерена терпеть выходки США и обратилась в ВТО с требованием проведения консультаций на тему повышенных импортных пошлин на сталь и алюминий. Американские власти ввели их в конце марта на фоне усиливающихся других западных санкций в отношении России.
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На этот раз компанию России составили Индия, Китай и все страны Евросоюза. Они тоже недовольны повышением ввозных пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%).   Видимо, во время принятия решения об очередном унижении нашей страны, под горячую руку Трампу попали еще несколько кандидатов.

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Первым шагом в цепочке длительных процедур, которые позволяют оспаривать в рамках ВТО различные заградительные меры, стало требование Москвы собрать за одним столом всех пострадавших от высоких пошли и главного виновного – США. Очевидно, что шансы на согласие Вашингтона на такие консультации не превышают одного процента.

Штаты самоуверенно считают, что пошлины вводились не как защитные меры, а  исключительно в интересах национальной безопасности, поэтому сам вопрос о консультациях, по их глубокому убеждению, неуместен и не соответствует соглашениям в рамках ВТО. Если встреча не состоится, то про остальные этапы возможного оспаривания американских пошлин можно забыть. Между тем разбирательства споров в ВТО по антидемпинговым пошлинам и другим ограничениям могут длиться годами.

Фото: GLOBAL LOOK press/Xu Jinquan

Эксперты уверены, что новые американские пошлины имеют мало отношения к экономике. Скорее, они – инструмент политической войны, объявленной против российского бизнеса. По оценкам Минпромторга, ущерб из-за введенных США тарифов для России может составить три миллиарда долларов. Пострадают прежде всего компании "Русал" Олега Дерипаски и "Евраз" Романа Абрамовича. Интересно, что американские санкции за последние четыре года почему-то не коснулись Абрамовича,  Дерипаску и его компанию Минфин США включи в санкционный список в начале апреля.

С точки зрения норм ВТО, государства, против которых задействованы заградительные пошлины, имею право оспаривать их в суде Всемирной торговой организации, напоминает главный научный сотрудник Финансового университета при правительстве России профессор кафедры государственного регулирования экономики Института государственной службы и управления РАНХиГС Валерий Абрамов.

Олег Дерипаска. Фото: commons.wikimedia.org/World Economic Forum – Michael Wuertenberg

По его словам, доля "Русала" на американском рынке составляет около 15%, поэтому компания, приложив определенные усилия, сможет переориентировать продажи алюминия в другие страны, к примеру, в государства Юго-Восточной Азии. После введения санкций против Олега Дерипаски и "Русала" стоимость алюминия на биржах выросла на 20-25%, такое ценовое ралли может сыграть на руку крупнейшему российскому производителю этого металла, полагает эксперт.

"Это абсолютно правильный шаг с российской стороны. Важно, какими будут последствия. Тут дело не в уступках со стороны США, а в самом принципе работы арбитража ВТО. Эта организация очень хитро устроена, она полностью принадлежит тем, кто в нее входит, то есть одно государство – один голос", – отметил в интервью RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

В свою очередь профессор кафедры внешнеполитической деятельности России факультета национальной безопасности Академии при президенте Александр Михайленко отмечает: Россия хочет задействовать механизмы ВТО для того, чтобы обратить внимание на жесткую торговую политику США.

Фото: GLOBAL LOOK press

"С точки зрения результата, мы не получим никаких компенсаций за американские заградительные пошлины. Очевидно, что в ВТО введение американцами таких мер оправдают исключительно в целях национальной безопасности. За всю историю этой организации ни одна страна не получила компенсаций в подобных случаях", – сказал Михайленко в интервью Dni.Ru.

Не исключено, что Россия готовит серьезный ответ на введение американцами пошли на сталелитейную продукцию. Китай это уже сделал: 1 апреля Пекин ввел ответные пошлины на 128 американских товаров. Правда, через несколько дней Вашингтон опубликовал ответный список китайских товаров, на которые могут быть введены пошлины, в него вошли 1300 наименований.

В связи с разгорающимися с новой силой торговыми войнами снова встал вопрос – а так уж необходимо членство России во Всемирной торговой организации? В 2012 году, когда мы вступили в ВТО перспективы выглядели очень даже радужно: эксперты предрекали рост экспорта, говорили о благоприятных условиях для поставок отечественных товаров на зарубежные рынки, привлечении инвестиций для развития собственного производства, улучшении качества и конкурентоспособности российских товаров и услуг, доступе российских инвесторов к международным проектам и  улучшении имиджа страны на международной арене.

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Но грянул 2014 год, события на Украине, в Крыму, санкции и попытки стран Запада изолировать Россию политически и экономически. События последних недель доказывают, что США их союзники в Европе не собираются останавливаться в своих желаниях навредить России еще больше. А анализ ситуации свидетельствует о том, что те немногие преференции, которые нам удалось получить после вступления в ВТО, тают с каждым днем. О выходе из организации пока никто на государственном уровне не говорит, но в экспертном сообществе уже слышны высказывания на эту тему.

Автор: Александр Комаров19 апреля 2018, 22:02

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