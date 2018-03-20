В деле предателя Скрипаля появился неожиданный след

В деле об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля появляются новые подробности. Выдвигаются различные версии о том, где полковник мог получить дозу ядовитого вещества.

Одна из самых вероятный версий на текущий момент - отравляющее вещество было нанесено на автомобиль, на котором передвигался Скрипаль. Около 09:15 4 марта камеры видеонаблюдения зафиксировали транспортное средство на дороге в районе кладбища, где похоронены его жена и сын. Затем автомобиль был замечен на парковке в Солсбери, который посещал полковник с дочерью. После этого их вдвоем нашли неподалеку в бессознательном состоянии.

Где же мог быть отравлен Скрипаль? Незаметно подъехать или подойти к дому было невозможно, пишет "Московский Комсомолец". Издание отмечает: сын Скрипаля Александр родился 1 марта, поэтому вполне возможно, что ранним утром отец ездил именно к нему на кладбище. Место там весьма уединенное, поэтому нанести отравляющее вещество "Новичок" на машину могли именно там.

Кроме того, выяснилось, что беглый полковник периодически наведывался в польский магазинчик, чтобы купить продукты. На одной из записей, которая была сделана камерой в магазине, видно, как он общался с продавщицей и брал нечто, похожее на лотерейные билеты. Возможно, что отравить Скрипаля могли там.

Напомним, беглый полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в Солсбери 4 марта 2018 года. Оба находились в бессознательном состоянии. По мнению британских правоохранителей, они были отравлены нервно-паралитическим газом. Высказывается предположение, что это был "Новичок".

В Лондоне тут же заявили о причастности Москвы к инциденту. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в среду, 14 марта, в качестве ответной меры объявила о высылке из страны 23 наших дипломатов.





Министерство иностранных дел России выступило с опровержением о том, что разработка "Новичка" когда-либо велась в нашей стране. Позднее представитель Москвы в Организации по запрещению химоружия Александр Шульгин заявил, что подобные программы существовали в США и Великобритании.

Между тем судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев назвал отравление Скрипаля имитацией. По его словам, изначально появилась информация, что полковника отравили фентонилом – группой синтетических наркотиков. Однако позже в сводках правоохранителей начал фигурировать нервно-паралитический газ. Слова эксперта приводит "360".