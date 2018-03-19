Меркель по-хамски обошлась с Путиным

Президент России Владимир Путин продолжает принимать поздравления из зарубежных стран в связи с победой на выборах главы государства. Однако некоторые политические деятели не спешат его поздравить.

Как правило, лидеры государств направляют свои поздравления с победой в течение нескольких часов после того, как стали известны предварительные итоги голосования. В нынешней системе международных отношений это уже давно стало нормой и правилом хорошего тона.

Президента России Владимира Путина, который с колоссальным преимуществом одержал победу на прошедших в воскресенье, 18 марта, выборах, поздравили уже многие главы иностранных государств. Среди них – председатель Китая Си Цзиньпин, глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Венесуэлы Николас Мадуро, сербский лидер Александр Вутич и многие другие политики.

Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель почему-то хранит молчание. И это притом что в альянсе Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), который возглавляет нынешний председатель германского правительства, уже отправили поздравление российскому лидеру. В заявлении немецких политиков звучит призыв к Москве улучшить отношения с западными странами. В ответ Берлин готов поддержать модернизацию экономики России.

Не стоит путать поздравление соратников Меркель и самого канцлера. Правила дипломатического приличия и этикета предполагают, что глава государства лично поздравляет победителя предвыборной гонки.

Упорное молчание Меркель наводит на мысль, что на фоне продолжающихся ухудшаться отношений России и Запада канцлер Германии хочет обойтись поздравлениями своих соратников. А это уже откровенно хамское и неуважительное поведение. Впрочем, глядя на современных западных политиков и слушая то, что они говорят, ничего удивительного в сложившейся ситуации нет.





Очередные президентские выборы состоялись в России в воскресенье, 18 марта. Они прошли в день четвертой годовщины воссоединения с Крымом. На высший государственный пост претендовали восемь кандидатов.

В понедельник, 19 марта, Центральная избирательная комиссия огласила предварительные итоги. Действующий президент Владимир Путин, баллотировавшийся в качестве самовыдвиженца, набрал 76,6% голосов. На втором месте – кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 11,80%, третью строчку занял председатель либерально-демократической партии Владимир Жириновский (5,66%). Явка превысила показатели 2012 года и составила 67%. Окончательные итоги голосования будут объявлены Центральной избирательной комиссией в течение десяти дней.