Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

На Украине готовится нацистский переворот

Фото: GLOBAL LOOK press/Oleksandr Khomenko
Дружины нацистов, сформированные на основе батальона "Азов", готовятся захватить власть на Украине. На роль диктатора претендует лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий.
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Политическая дестабилизация на Украине нарастает. Об этом свидетельствует появление так называемых национальных дружин, костяком которых стали боевики нацистских батальонов.

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Арсен Борисович Аваков

Арсен Борисович Аваков глава МВД Украины

Марш, проведенный недавно в Киеве боевиками, был согласован с МВД и главой ведомства Арсеном Аваковым, в союзе с которым и действует Билецкий. По мнению экспертов, пока министр использует нацдружину с целью припугнуть президента Порошенко, противостояние с которым Авакова становится все более напряженным. Однако на определенном этапе нацисты могут выйти из-под контроля МВД.28 января партия "Национальный корпус" провела в Киеве "посвящение "Национальных дружин". Присягу принимал лично основатель "Азова" и лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий, который объяснил журналистам, что его бойцы ежедневно выходят на патрулирование улиц городов Украины и борются с торговлей наркотиками и "алкогольным геноцидом украинского народа". После этого "дружинники" прошли маршем по центру Киева – что, по словам очевидцев "заставило поежиться многих во властных кабинетах", пишет "Свободная пресса".

"Буквально за три года Билецкий уже прошел путь от представителя маргинальной радикальной группировки, имеющей проблемы с законом, до вполне респектабельного (по современным украинским меркам, конечно) политика, обладающего серьезной поддержкой, в том числе силовой и финансовой, с которым многие вынуждены считаться", – заявил изданию украинский политолог, руководитель проекта "Открытая аналитика" Роман Травин.

Политолог Эдуард Попов, в свою очередь, отметил: деятельность Билецкого поражает последовательностью, с которой он движется к намеченной цели. "Эта цель – превращение Украины в расовое белое государство с правильной идеологией. То есть, реализация государственного проекта фашистского типа. Идеология батальона "Азов" и связанных с ним политических структур ближе всего к немецкому варианту фашизма", – подчеркнул эксперт.

Политолог напомнил, что  классический фашизм – не расовое, а социальное, корпоративное государство. Так что "идеальный строй" Билецкого правильнее назвать нацизмом.

Автор: Андрей Евлампиев2 февраля 2018, 11:16

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