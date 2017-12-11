Порошенко стал козлом отпущения Запада

Петра Порошенко можно поздравить. Он почти выиграл кастинг на роль козла отпущения за все украинские проблемы, за коррупцию, потерю Крыма, гражданскую войну и так далее.



Главным негативным сигналом для Порошенко является тот факт, что западная пресса начала его активно критиковать и начала замечать уличные акции "михомайдана". Если так пойдет дальше, то нынешнему президенту Украины стоило бы позвонить по старой дружбе своему бывшему соратнику по Партии Регионов и бывшему президенту Украины Януковичу, извиниться и так между делом поинтересоваться как там погода в Ростове, почем недвижимость и все такое.

Правда в случае Порошенко ему вряд ли удастся получить возможность жить в каком-нибудь коттедже под Ростовом, а больше шансов получить сравнительно комфортабельную камеру в ростовском СИЗО. Понятно, что это апартаменты гораздо более низкого класса, чем резиденция президента Украины, но для Порошенко попытка сохранить за собой президентский дворец будет сопряжена с очень серьезным риском для своей жизни и для жизни его родственников. Так что камера в ростовском СИЗО – это очень неплохой вариант, но шоколадный фюрер скорее всего будет держаться в своем бункере до конца.



Очень плохим сигналом для украинского президента является критика со стороны Кристин Лагард. После той выволочки, причем публичной выволочки, которую ему устроила директорша МВФ, Порошенко пора принимать меры и определяться. Или он идет до конца в своей борьбе за власть – и тогда готовиться вводить настоящую диктатуру, высылать миссию МВФ из страны и показать, что у него таки есть порох в пороховницах стать "украинским Мугабе" или нужно сложить с себя полномочия попытавшись обменять свою тушку (которую точно посадят или убьют) на гарантии безопасности для своей любимой семьи. Хотя какие могут быть гарантии на Украине или даже на Западе. На планете есть всего один политический лидер, гарантии которого не превращаются в кидок при первом же изменении геополитической обстановки. Этот лидер – Владимир Путин, но с Путиным у Порошенко отношения не сложились.



Значит остается двигаться к диктатуре и продолжать надеяться, что нелицензионный майдан под руководством Саакашвили так и не приобретет статус официального. Кстати, Порошенко сам виноват в том, что у западной прессы появился интерес в его поддержке. Он сам дал повод руководству МВФ размазать себя по стенке и может винить только себя за то, что с ним будет в будущем. До того момента, когда Саакашвили успешно устроил клоунаду в стиле индийской пародии на Джеймса Бонда, у шоколадного фюрера все было более-менее хорошо, но вот после того как весь мир увидел, что силовики президента – это то ли продажные, то ли импотенты, то ли продажные импотенты, которые не могут захватить одного беглого и не очень здорового грузинского галстукоеда, то, наверное, и в Вашингтоне и в Брюсселе постепенно начали склоняться к тому, что капитана украинской команды надо бы заменить.



То, что Порошенко никогда в жизни не сможет переиграть Путина было понятно и до этого, но то, что Порошенко не смог наладить даже нормальный репрессивный аппарат – это по американским и европейским меркам признак ну просто тотальной некомпетентности. Европейцы и особенно американцы очень спокойно относятся к воровству, они и не ожидают ничего другого от вождей папусов. Американцы и европейцы очень спокойно относятся к подавлению демократических прав и свобод – ведь именно эти цивилизации подарили миру Гитлера и сенатора Маккарти. Они же спокойно относятся к лидерам-алкоголикам, в конце концов один из лучших лидеров западного мира – Уинстон Черчилль бухал так, что Порошенко и не снилось, и это правда, которую нельзя списать на какую-то советскую пропаганду. Но вот чего Запад не прощает и что он презирает так это слабость, а украинский президент именно ее и продемонстрировал.

Теперь он не воспринимается как человек, который может обеспечить хоть какую-то стабильность на Украине, а скорее воспринимается как человек, на которого можно списать буквально все. Кристин Лагард спишет лично на Порошенко провал экономических и антикоррупционных реформ на Украине. Файнэншл Таймс, Рейтерс и AFP уже написали, что Порошенко виноват в том коррупционном бардаке, который творится на Украине. Аналитическая служба "Стратфор", известная под прозвищем "гражданское ЦРУ", уже написала материал что Порошенко обижает тысячи "мирных протестующих", которые требуют его импичмента.

Последний шанс украинского президента заключается в том, чтобы воспользоваться молчанием официальных лиц в Вашингтоне и Брюсселе. У него еще есть окно возможностей чтобы доказать, что провал, который произошел на прошлой неделе – это была досадная случайность и мелкая ошибка, и что на самом деле он вполне дееспособный вождь для племени политических людоедов, которое сейчас заняло место украинской политической элиты.

Техничный арест Саакашвили – хорошее начало, но этого катастрофически мало. Ему надо Саакашвили осудить, посадить и не дать сторонникам импичмента сорвать суд и освободить галстукоеда. Если Порошенко не будет действовать достаточно решительно, то его ждет судьба Януковича, а Саакашвили ждет судьба Тимошенко.

То есть Порошенко снесут, Саакашвили освободят, но власти никакой не дадут, а президентское и премьерское кресло разыграют между собой Тимошенко, Аваков, Яценюк и Коломойский. Народу при этом скажут, что новый майдан и импичмент – это путь в Европу и к богатой жизни без коррупции. Может кто-то и поверит, только смена власти никак не остановит, а скорее ускорит распад Украины. Гетману или гетманьше которая придет к власти после Порошенко вполне может достаться только маленький огрызок того, что когда-то было Украиной.