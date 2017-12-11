Порошенко стал козлом отпущения Запада

Все авторы

Самое читаемое

Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
После связи с Бузовой Лепс остался без дома
Садальский обратился к Эрнсту из-за "мартышки" Галкина
Солнцев спровоцировал расстроенную Пугачеву
Дочь Высоцкой и Кончаловского привезли в Россию
партнеры
Понедельник 11 декабря
Лента новостей
17:52
Домашние животные оказались смертельно опасными
17:38
Голодающий Саакашвили готов к смерти
17:05
Россиянин женился на 91-летней пациентке психбольницы ради квартиры
16:56
Взрослые сошли с ума от детского спектакля
16:55
Жена Меладзе снялась голой для журнала
16:51
Война силовиков раздерет Украину на части
16:43
"Нелюбовь" Звягинцева номинирована на "Золотой глобус"
16:42
Премиальный ресторан "без наценок" открылся в Москве
16:20
Раскрыта личность собутыльника Порошенко
16:17
В Москве сборщик мебели ИКЕА изнасиловал 11-летнего мальчика
16:09
Секс-игрушка бесследно исчезла в теле москвички
16:03
На Манхэттене прогремел взрыв
15:56
Под Москвой автобус с пассажирами влетел в трактор
15:44
Российские спортсмены приняли ультиматум Баха
15:36
На "Что? Где? Когда?" разразился сексистский скандал
15:13
Порошенко выстрелил себе в ногу блокадой Донбасса
14:50
Странный гул Земли привел в недоумение ученых
14:45
Лишившаяся родных Гузеева очень страдает
14:14
Жажду секса приравняли к наркомании
14:11
Из Москвы-реки вытащили тонувшую мать с двумя детьми
14:04
Корчевников поговорил о свадьбе с Ковальчук
13:59
Звезда сериала "Фарго" умерла в больнице
13:42
Артемий Лебедев раскрыл секрет успеха еды из McDonald’s
13:38
Певцов рассказал о предсмертных муках онкобольного Броневого
13:36
Вадим Казаченко вернул себе славу после скандала
13:10
"Аэрофлот" стал лучшим мировым авиабрендом
13:08
Путин в Сирии заявил о выводе войск
13:04
Мода на интимную пластику набирает обороты
13:00
Сбитый машиной сибиряк спас женщину от грабителя
12:53
Обнародовано неприличное видео Бузовой
12:44
Збруев на похоронах Броневого выглядел как мальчик
12:41
Киев странно отреагировал на запуск поездов в обход Украины
12:32
Названы самые добрые города России
12:12
Ужасное видео из сгоревшей квартиры Леры Массквы
11:58
Хулиганы с нунчаками устроили драку в метро Петербурга
11:56
Запад издевается над униженными российскими спортсменами
11:48
Рождественские ярмарки Европы
11:47
Подольская и Пресняков сделали заявление о втором ребенке
11:45
Борьба с раком дорого обошлась Абрамовичу
11:33
Генерал армии США выманил 8,5 млн у московской пенсионерки
11:23
Очаровательный сын Сергея Жукова покорил россиян (видео)
11:15
Киев предупредили о начале полномасштабной войны
11:01
Почему Меньшов воткнул нож в спину Михалкову
10:55
В Москве налетчик в маске ворвался в букмекерскую контору
10:51
Барановская в прозрачном платье пришла на детский праздник
10:42
Караченцова с кровавым месивом вместо лица опознали по билету
10:34
Российским чиновникам подняли зарплату
10:30
Леру Масскву увезли в больницу с отравлением и ожогами
10:28
"Русское лото" уличили в двойном обмане
10:08
Стала известна причина новогоднего позора Украины
10:08
Сбежавший в Лондон олигарх ищет защиты в Мосгорсуде
10:05
После паралича Катя Семенова узнала об измене мужа
09:58
Когда лопнет пузырь биткоина
09:47
В споре об отцовстве Вадима Казаченко поставлена точка
09:36
Выяснилась главная опасность недосыпания
09:31
Врачи по ошибке вырезали грудь бизнес-леди
09:29
Аллегрова продала квартиру и уехала в Италию
09:26
Пьяный петербуржец до смерти забил сожительницу
08:58
Польша набросилась на Порошенко после подлого подрыва автобуса
08:55
В России в 2018 году резко подорожают автомобили
08:49
Певицу МакSим обвинили в разрушении семьи Воробьева
08:47
РЖД пустили все пассажирские поезда в обход Украины
08:31
В России три американских консульства возобновили выдачу виз
08:25
Украина умоляла Израиль напасть на Россию
08:19
В Киеве голый пассажир метро попытался угнать поезд (фото)
08:14
Подробности трагической гибели двукратного чемпиона мира под Москвой
08:06
В Москве на стройплощадке случился крупный пожар
08:05
Астрологический прогноз с 11 по 17 декабря
07:59
Под Москвой травести-диву Дукалис упекли в психушку
17:55
Чем покоряет Таисия Повалий
17:42
Матч "Спартак" – ЦСКА остановили из-за задымления
17:31
Певицу Юлию Началову поймали на странном вождении (видео)
17:02
Солнцев спровоцировал расстроенную Пугачеву
16:33
Собчак досталось за руки-сардельки
16:05
В Москве начались стычки между фанатами ЦСКА и "Спартака"
15:46
В московском метро случилось ЧП
15:43
В Азербайджане трое россиян погибли в ДТП
15:26
Мария Шукшина вернулась на Первый канал
14:58
Затравленный Киркоров плюнул на злопыхателей
14:16
В московских аэропортах массово задерживают рейсы
14:10
Уральская Анджелина Джоли покорила мир пышной грудью
13:47
Садальский обратился к Эрнсту из-за "мартышки" Галкина
13:25
В центре Москвы из огня спасли семь человек
13:09
Кокетка Цымбалюк-Романовская вырядилась в перья после развода
12:56
Странные запросы Валерии озадачили Пригожина
12:35
Во Внуково случилось смертельное ДТП
12:28
Художник высмеял безумные шпагаты Волочковой
11:53
Известный певец попал в больницу после падения на концерте
11:30
В Москве загорелся жилой дом
11:24
Постаревшую Бузову обругали за тонны штукатурки
10:51
Что известно о победительнице "Новой фабрики звезд"
10:22
Муж пропавшей звезды "Дома-2" сделал важное заявление
10:00
Знаменитую актрису убили выстрелом в голову в центре Москвы
19:26
По поручению Собянина создана группа оперативного мониторинга ситуации с неприятными запахами
18:03
Волочковой устроили разнос за "голое" фото
17:34
Анна Седокова показала эксклюзивное видео отдыха
17:19
В США юные баскетболисты открыли стрельбу после проигранного матча
17:07
Известные актеры устроили разборки на съемках нового шоу
16:41
Жена российского футболиста умерла от рака
16:33
Юная россиянка Александрия Лаптева признана иконой стиля
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Солнцев спровоцировал расстроенную Пугачеву
Садальский обратился к Эрнсту из-за "мартышки" Галкина
В споре об отцовстве Вадима Казаченко поставлена точка
Кокетка Цымбалюк-Романовская вырядилась в перья после развода
Собчак опозорилась в эфире Первого канала
Волочковой устроили разнос за "голое" фото
Блоги

Порошенко стал козлом отпущения Запада

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
Петра Порошенко можно поздравить. Он почти выиграл кастинг на роль козла отпущения за все украинские проблемы, за коррупцию, потерю Крыма, гражданскую войну и так далее.  
прочитано 581 раз

Главным негативным сигналом для Порошенко является тот факт, что западная пресса начала его активно критиковать и начала замечать уличные акции "михомайдана". Если так пойдет дальше, то нынешнему президенту Украины стоило бы позвонить по старой дружбе своему бывшему соратнику по Партии Регионов и бывшему президенту Украины Януковичу, извиниться и так между делом поинтересоваться как там погода в Ростове, почем недвижимость и все такое.

Правда в случае Порошенко ему вряд ли удастся получить возможность жить в каком-нибудь коттедже под Ростовом, а больше шансов получить сравнительно комфортабельную камеру в ростовском СИЗО. Понятно, что это апартаменты гораздо более низкого класса, чем резиденция президента Украины, но для Порошенко попытка сохранить за собой президентский дворец будет сопряжена с очень серьезным риском для своей жизни и для жизни его родственников. Так что камера в ростовском СИЗО – это очень неплохой вариант, но шоколадный фюрер скорее всего будет держаться в своем бункере до конца.

Очень плохим сигналом для украинского президента является критика со стороны Кристин Лагард. После той выволочки, причем публичной выволочки, которую ему устроила директорша МВФ, Порошенко пора принимать меры и определяться. Или он идет до конца в своей борьбе за власть – и тогда готовиться вводить настоящую диктатуру, высылать миссию МВФ из страны и показать, что у него таки есть порох в пороховницах стать "украинским Мугабе" или нужно сложить с себя полномочия попытавшись обменять свою тушку (которую точно посадят или убьют) на гарантии безопасности для своей любимой семьи. Хотя какие могут быть гарантии на Украине или даже на Западе. На планете есть всего один политический лидер, гарантии которого не превращаются в кидок при первом же изменении геополитической обстановки. Этот лидер – Владимир Путин, но с Путиным у Порошенко отношения не сложились.

Значит остается двигаться к диктатуре и продолжать надеяться, что нелицензионный майдан под руководством Саакашвили так и не приобретет статус официального. Кстати, Порошенко сам виноват в том, что у западной прессы появился интерес в его поддержке. Он сам дал повод руководству МВФ размазать себя по стенке и может винить только себя за то, что с ним будет в будущем. До того момента, когда Саакашвили успешно устроил клоунаду в стиле индийской пародии на Джеймса Бонда, у шоколадного фюрера все было более-менее хорошо, но вот после того как весь мир увидел, что силовики президента – это то ли продажные, то ли импотенты, то ли продажные импотенты, которые не могут захватить одного беглого и не очень здорового грузинского галстукоеда, то, наверное, и в Вашингтоне и в Брюсселе постепенно начали склоняться к тому, что капитана украинской команды надо бы заменить.

То, что Порошенко никогда в жизни не сможет переиграть Путина было понятно и до этого, но то, что Порошенко не смог наладить даже нормальный репрессивный аппарат – это по американским и европейским меркам признак ну просто тотальной некомпетентности. Европейцы и особенно американцы очень спокойно относятся к воровству, они и не ожидают ничего другого от вождей папусов. Американцы и европейцы очень спокойно относятся к подавлению демократических прав и свобод – ведь именно эти цивилизации подарили миру Гитлера и сенатора Маккарти. Они же спокойно относятся к лидерам-алкоголикам, в конце концов один из лучших лидеров западного мира – Уинстон Черчилль бухал так, что Порошенко и не снилось, и это правда, которую нельзя списать на какую-то советскую пропаганду. Но вот чего Запад не прощает и что он презирает так это слабость, а украинский президент именно ее и продемонстрировал.

Теперь он не воспринимается как человек, который может обеспечить хоть какую-то стабильность на Украине, а скорее воспринимается как человек, на которого можно списать буквально все. Кристин Лагард спишет лично на Порошенко провал экономических и антикоррупционных реформ на Украине. Файнэншл Таймс, Рейтерс и AFP уже написали, что Порошенко виноват в том коррупционном бардаке, который творится на Украине. Аналитическая служба "Стратфор", известная под прозвищем "гражданское ЦРУ", уже написала материал что Порошенко обижает тысячи "мирных протестующих", которые требуют его импичмента

Последний шанс украинского президента заключается в том, чтобы воспользоваться молчанием официальных лиц в Вашингтоне и Брюсселе. У него еще есть окно возможностей чтобы доказать, что провал, который произошел на прошлой неделе – это была досадная случайность и мелкая ошибка, и что на самом деле он вполне дееспособный вождь для племени политических людоедов, которое сейчас заняло место украинской политической элиты.

Техничный арест Саакашвили – хорошее начало, но этого катастрофически мало. Ему надо Саакашвили осудить, посадить и не дать сторонникам импичмента сорвать суд и освободить галстукоеда. Если Порошенко не будет действовать достаточно решительно, то его ждет судьба Януковича, а Саакашвили ждет судьба Тимошенко.

То есть Порошенко снесут, Саакашвили освободят, но власти никакой не дадут, а президентское и премьерское кресло разыграют между собой Тимошенко, Аваков, Яценюк и Коломойский. Народу при этом скажут, что новый майдан и импичмент – это путь в Европу и к богатой жизни без коррупции. Может кто-то и поверит, только смена власти никак не остановит, а скорее ускорит распад Украины. Гетману или гетманьше которая придет к власти после Порошенко вполне может достаться только маленький огрызок того, что когда-то было Украиной.

11 декабря 2017, 14:04

комментарии

Политика

Путин в Сирии заявил о выводе войск
Киев предупредили о начале полномасштабной войны
Польша набросилась на Порошенко после подлого подрыва автобуса
Украина умоляла Израиль напасть на Россию

Шоу-бизнес

Собчак опозорилась в эфире Первого канала
Прощание с Броневым прошло без аншлага
Лишившаяся родных Гузеева очень страдает
Корчевников поговорил о свадьбе с Ковальчук

Проишествия

Генерал армии США выманил 8,5 млн у московской пенсионерки
Врачи по ошибке вырезали грудь бизнес-леди
В Москве вычислили серийного маньяка
Кассир McDonald's избил недовольного клиента (видео)

Lifestyle

Взрослые сошли с ума от детского спектакля
Почему Меньшов воткнул нож в спину Михалкову
Подробности последних дней жизни Леонида Броневого
Умер актер Леонид Броневой
Шоу-бизнес

Странные запросы Валерии озадачили Пригожина

Звездная пара приняла участие в записи передачи "Смак"
Шоу-бизнес

Певицу МакSим обвинили в разрушении семьи Воробьева

Женщина заявила, что муж сильно изменился
Шоу-бизнес

Лишившаяся родных Гузеева очень страдает

Артистке очень жаль из-за сложившихся обстоятельств
Шоу-бизнес

Жена Меладзе снялась голой для журнала

Альбина Джанабаева выложила смелую фотографию в Instagram

Гороскоп

Астрологический прогноз с 11 по 17 декабря
Совет на выходные
Предатель Родченков примет жуткую смерть
Чем маги и ведьмы ответят простым смертным

Фоторепортажи

Збруев на похоронах Броневого выглядел как мальчик
Вадим Казаченко вернул себе славу после скандала
Барановская в прозрачном платье пришла на детский праздник
Уральская Анджелина Джоли покорила мир пышной грудью

Спорт

Запад издевается над униженными российскими спортсменами
Жена российского футболиста умерла от рака
Новая Юлия Липницкая: 15-летняя россиянка покорила мир
Мутко сменил имя

Регионы

Сбитый машиной сибиряк спас женщину от грабителя
Подробности трагической гибели двукратного чемпиона мира под Москвой
Массовая драка с оружием у клуба попала на видео
Главврач больницы выставил голых покойников на мороз
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru