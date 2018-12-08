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Политика

Володин обвинил США в использовании террористов для организации цветных революций

В.Володин (в центре). Фото: duma.gov.ru
Слаженной борьбе с терроризмом в мире мешают геополитические амбиции США. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил Вашингтон в использовании экстремистов в качестве инструмента давления при вмешательстве в дела суверенных государств.
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Это заявление прозвучало в Тегеране на второй конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по борьбе с терроризмом и укреплению регионального взаимодействия. Как сказал Володин в своей вступительной речи, Штаты пытаются оправдать свои действия так называемой концепцией противодействия насильственному экстремизму.

В результате этого, по мнению спикера, подрываются государственные институты, а в обществе разжигаются экстремистские настроения и призывы к цветным революциям. Терроризмом еще больше усиливается, нанося ущерб странам и целым регионам, сказал глава Госдумы.

В качестве примеров он привел Ближний Восток и Северную Африку. Володин подчеркнул, что освобождение большей части Сирии от террористов стало возможным благодаря только договоренностям лидеров России, Ирана, Турции.

Вячеслав Володин отметил важность нынешней тегеранской конференции и напомнил высказывание российского президента Владимира Путина, который говорил, что эффективно противостоять терроризму можно только сообща. Но, к сожалению, окончательно победить терроризм пока не удается, указал спикер.

Фото: duma.gov.ru

"Провокации террористов, непрекращающиеся теракты в Сирии, Афганистане, Пакистане, других странах подтверждают вывод о том, что говорить о полной победе над международным терроризмом еще рано.

Террористы активизируют пропагандистскую и вербовочную деятельность, в том числе в интернете", – сказал Володин и предложил мировому сообществу создать единый список террористических организаций.

Нам необходимо иметь общее понимание того, что такое терроризм, единый список террористических организаций. Мы должны не допускать двойного толкования их действий.

Важно также лишить терроризм финансовой подпитки, которая зачастую идет от наркоторговли и транснациональной преступности, добавил глава Думы. Он также указал на роль ООН в борьбе с террористической идеологией и принятия на полях международной организации "Кодекса поведения для достижения мира, свободного от терроризма". Документ был предложен Казахстаном и подписан семьюдесятью странами.

В.Володин. Фото: duma.gov.ru

Также, по мнению Володина, необходимо провести сближение законодательств разных стран в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Часть работы в этом направлении уже проведена: соответствующие модельные законы и рекомендации приняты в октябре 2018 года на Парламентской Ассамблее ОДКБ. Спикер предложил наладить эффективный межпарламентский диалог и в формате ШОС.

Все предпринимаемые нами меры должны вести к выстраиванию открытого диалога  по вопросам противодействия терроризму без вмешательства во внутренние дела суверенных государств, без двойных стандартов и попыток оправдания действий террористов. 

Накануне, 7 декабря российская парламентская делегация во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным прибыла в Тегеран. Сейчас там проходит конференция по вопросам борьбы с терроризмом. У Володина также намечены несколько двусторонних встреч с главами парламентов, накануне он беседовал с председателем Меджлиса Ирана Али Лариджани.

Автор: Александр Комаров8 декабря 2018, 11:47

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