На Западе признали Крым частью России

Бывший вице-президент парламента Норвегии Карл Хаген заявил о признании Крыма частью России. Он призвал страны Запада признать очевидное и смириться с тем, что Москва не откажется от полуострова.



Политик напомнил, что Крым находился в составе России с XVIII века, а большая часть населения полуострова – русские. Хаген отметил, что Севастополь уже несколько веков является главной базой Черноморского флота России, а после госпереворота на Украине зимой 2014 года возникла опасность, что там появится база НАТО.



В своей статье для издания Aftenposten бывший вице-президент Норвегии подчеркнул, что за воссоединение с Россией проголосовали 90% крымчан, пишет Ura.ru. "С таким результатом Запад должен был сказать: "Если народ Крыма хочет стать частью России, мы должны уважать его и признать, что Крым снова российский". Однако произошло обратное", – сказал он.

Москва встала на защиту интересов русских в Крыму, отметил политик, тем самым защитив его от украинских радикалов. Западу пора признать полуостров частью России и смириться с тем, что Москва никогда от него не откажется, констатировал Хаген.

Напомним, что в текущем месяце Генассамблея ООН приняла две резолюции, осуждающие действия России в Крыму, который назван в документах оккупированной территорией. Присутствие российской армии на полуострове в резолюциях названо нежелательным.