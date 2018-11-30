Кто настоящие "хозяева" президентов постсоветских стран

Несколько слов, навеянных результатами выборов в Грузии... Во многих странах существуют определенные ограничения и предписания касаемо кандидатов в президенты. В частности важным пунктом является наличие гражданства страны, а также "ценз оседлости" – необходимость непрерывного проживания на территории государства в течение определенного срока до выборов. Обычно это объясняется тем, что "пришлый" человек будет плохо осведомлен о реалиях жизни и проблемах граждан, сможет смотреть на происходящие процессы лишь глазами иностранца, носителя иной культуры, ценностей, подходов к управлению. И это абсолютно верно.

Однако если посмотреть на этот аспект с точки зрения "реальной политики", все становится еще важнее, жестче и принципиальнее. "Интурист" может оказаться банально засланным казачком. Человеком, подготовленным иностранными спецслужбами, который будет отстаивать не интересы избравшего его электората и их родины, а совсем других, чуждых и подчас враждебных сил.

Распался СССР. И вот страны-лимитрофы, несшиеся на всех порах к свободе, независимости и демократическим ценностям, достигли заоблачных высот и успехов. Причем, чем сильнее неслись, тем ярче успехи. Прибалты, которых десятилетиями гнобили кровавые коммунисты, наконец-то избавились от тоталитарной пяты. И, как нынче шутят, скоро повстречаться с ними можно будет лишь на страницах учебников истории. Уж очень быстро они "рассасываются".

Украина не отстает. Над территорией "страны 404" бушуют такие энергии, что кажется, она вот-вот коллапсирует в сингулярность, и в образовавшуюся черную дыру затянет все живое на Земле. Отличились и некоторые другие государства. В частности Грузия, устроившая в 2008 году "маленькую победоносную войну" с человеческими жертвами, в том числе среди мирного населения, и по результатам потерявшая часть территорий.

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Кто же все это время "вел пацанов к успеху"? О, личности, безусловно, выдающиеся. Большую часть из них можно назвать объемным термином – "пришельцы, возвращенцы и примерные семьянины". Вот, например, экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга. В конце 1944 года ее семья бежала в Германию от советских войск. На вопрос, почему ее родители искали и нашли приют у нацистов на завершающей стадии войны – ответьте себе сами. Девочка училась сначала в латышской школе в лагере беженцев в немецком Любеке, затем во французской женской гимназии в марокканской Касабланке. После этого семья переехала в Канаду, где Вайра получила гражданство и высшее образование. Была, помимо прочего, представителем Канады и председателем научной программы НАТО "Человеческий фактор". Из Канады в Латвию она переехала незадолго до своего избрания на президентский пост, когда ей было уже 60 лет.

А вот президент (поныне действующий) Литовской Республики Даля Грибаускайте родилась и жила большую часть жизни в Вильнюсе. Она бессовестно сотрудничала с кровавым коммунистическим режимом, но, когда подул ветер свободы, активно взялась за "перевоспитание". В 1991 году Даля отправилась учиться в Институт международных экономических отношений Джорджтаунского университета в Вашингтоне. Во второй половине 90-х работала полномочным министром посольства Литвы в США. В нулевых – поработала в должности еврокомиссара. В общем, стала для западного мира своим человеком. После этого можно и поруководить восточноевропейскими туземцами.

Еще нельзя не отметить другого литовского президента – Валдаса Адамкуса, бывшего во время Великой Отечественной войны членом "Союза борцов за свободу Литвы", а в 1944 году порученцем пособника нацистов Антанаса Импулявичюса, чей шуцманшафт-батальон причастен к массовому истреблению евреев в Белоруссии. Кстати, этого Антанаса Верховный суд Литовской ССР в 1960-е заочно приговорил к смертной казни как нацистского преступника, но к тому времени он уже получил убежище в США, и американцы его не выдали. Так и жил он до конца дней своих тихо-мирно в цитадели свободы, демократии и гуманизма, о чем только влажно мечтали некоторые советские диссиденты. Видать, ошиблись с карьерой, всего-то надо было быть нацистами и массовыми убийцами.

Но вернемся к Адамкусу. Летом 1944 года он с семьей бежал в Германию (ничего не напоминает?). Однако почти сразу молодой боец вернулся в Литву, где служил под командованием полковника вермахта Хельмута Медера. Война была в завершающей стадии, Валдис с остатками военных частей отступил в Германию, где потом жил и учился в Мюнхенском университете. В 1949 году Адамкус переехал в США, где служил в чикагском Центре армейской разведки, в 1955 получил американское гражданство. В 1970-х руководил научными исследованиями в федеральном Агентстве охраны окружающей среды США. По этой же теме позже организовывал стажировки в США представителей научных учреждений Литвы. Был членом республиканской партии США, занимался деятельностью литовской эмиграции. В общем Адамкус был (и жив он поныне) уважаемым рукопожатным человеком, которого сам бог велел сделать президентом, дабы защищать интересы своей "истинной родины" от посягательств "северного спрута".

Можно вспомнить и экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, чьи родители (вы не поверите!) осенью 1944 года бежали от советских войск в Швецию, где Тоомас и родился. В самом деле, какая интересная традиция в родословной прибалтийских президентов. У кого-то еще есть вопросы, почему в этом регионе по улицам гордо маршируют нацисты? Позже будущий президент с семьей перебрался в США, где жил и учился. В 1980-х работал в редакции радио "Свободная Европа" (она же известная нам "Радио Свобода") - это некоммерческая радиовещательная организация, созданная под контролем Госдепартамента США и ЦРУ, являющаяся оружием информационной и психологической войны. Только в начале 1990-х Тоомас приехал в Эстонию, работал послом Эстонии в США, Канаде и Мексике, затем был главой МИД. В общем – душка.

С земель "незалежных" можно вспомнить пана Виктора Ющенко. Поговаривают, что отец его во время войны, будучи военнопленным, был завербован немцами в качестве агента-информатора. Но это непроверенная информация, и может быть недостоверной. Что можно сказать точно, его вторая жена – Екатерина Ющенко, которая родилась под именем Катрин-Клэр Чумаченко в Чикаго в семье бывших угнанных на работу в Германию остарбайтеров, оставшихся после войны там, а затем перебравшихся в США.

С юных лет Екатерина была членом Союза украинской молодежи, окончила Джорджтаунский университет, работала директором Украинской национальной информационной службы Вашингтонского бюро Украинского Комитета Американского Конгресса. Во второй половине 1980-х была ассистентом у заместителя Госсекретаря по вопросам прав человека и гуманитарным делам. В 1993 году она познакомилась с тогдашним главой Нацбанка Украины Виктором Ющенко, в 1998 году они поженились, а уже в 2004 году состоялся "Оранжевый переворот", приведший ее мужа на президентский пост. Тогда и были сделаны первые значимые шаги к глубочайшей "евроинтеграции", которую Украина переживает сегодня.

Нельзя забыть и об искрометном Михаиле Саакашвили. В 1990-х по гранту он поехал учиться в Международный институт прав человека в городе Страсбурге. Еще через год стал стипендиатом Госдепартамента США и прошел обучение в Колумбийском университете (Нью-Йорк). Также он учился в Университете Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, проходил стажировку в Академии европейского права во Флоренции и в Академии международного права в Гааге, трудился в норвежском институте прав человека в Осло и нью-йоркской юридической фирме. Ну и, разумеется, когда он вернулся в Грузию, внезапно и бурно вдруг началась его политическая карьера. В 2003 году Саакашвили пришел к власти после так называемой "Революции роз", первого из череды всполохов (успешных и нет) "цветных" переворотов на постсоветском пространстве. Михаил устроил в 2008 году вооруженный конфликт в Южной Осетии и Абхазии, а нынче колесит по миру с политическими гастролями.

Вот такие "веселые ребята". Разумеется, список весьма не полон, есть много других интересных и одиозных фигур на самых разных должностях в структуре государственного управления некогда братских стран. Но к чему вообще весь этот разговор? Да просто новым президентом Грузии стала Саломе Зурабишвили, и многие, возможно, задаются вопросом, чего же можно ожидать от нее в плане отношений с Россией и вообще общего вектора ориентации. Заглянем в ее биографию.

Родилась она в Париже в семье грузинских политических эмигрантов. Окончила Парижский институт политических наук и Колумбийский университет в США. Работала, помимо прочего, в системе МИД Франции, миссии Франции в ООН, посольстве Франции в США, была первым секретарем постоянной миссии Франции в НАТО, руководителем Генерального секретариата национальной обороны Франции по международным вопросам и стратегии. При Михаиле Саакашвили она стала министром иностранных дел Грузии и активно занималась вопросом вывода из страны российских военных баз. Является кавалером ордена Почетного легиона и Национального ордена чести Французской республики, гражданство, разумеется, двойное – французское и грузинское. Причем, глядя на послужной список, можно с уверенностью заявить, что именно французское – основное. Там ее настоящая родина.

Чего ждать от нее, догадаться не очень трудно. Вопрос в том, будет ли это планомерная работа в дипломатической сфере, или же Грузии предначертано броситься грудью на амбразуру с усердием украинских "евромайдаунов". С одной стороны, тревожно, с другой – великим украм будет не так скучно и обидно одним сидеть в выгребной яме и кушать горе половниками. Ну а так, мы мирные люди, и как раз России очередные очаги нестабильности близ своих границ совершенно не нужны. Остается надеяться, что нашими специалистами будет успешно проделана соответствующая работа, а в Грузии все же смогут разобраться, кто ей настоящий друг и партнер, а кто – коварный враг.