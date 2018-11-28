"Молодая гвардия" подарила галстук провокатору Порошенко

“Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) в среду, 28 ноября, провела акцию у здания посольства Украины в Москве. В знак протеста против действий военно-морских сил Незалежной в Керченском проливе активисты подарили галстук президенту Петру Порошенко. Таким образом молодогвардейцы на примере бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили напомнили украинскому лидеру, чем заканчиваются подобные провокации против нашей страны.



У посольства Незалежной в центре столицы собралось более 30 молодых людей в символизирующих флот тельняшках. В сопровождении оркестра и под марш "Прощание славянки" активисты прошли по Леонтьевскому переулку.

Молодогвардейцы остановились у здания посольства Украины, после этого один из участников акции обратился к собравшимся. Он напомнил о провокации украинских судов в Керченском проливе и привел в пример действия Грузии в августе 2008 года.

"Сегодня мы пришли к посольству Украины, чтобы напомнить о том, чем заканчиваются акции подобные инциденту в Керченском проливе", – сказал член МГЕР Александр Ланин.

Молодой человек отметил, что все прекрасно помнят, к чему привели провокации тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили. По его словам, руководству страны не оставалось ничего другого, кроме как нервно жевать галстук.

Активисты призвали украинские власти прекратить вызывающие действия в адрес России. "Мы принесли с собой галстуки, чтобы подарить их представителям украинской власти. Они им пригодятся, если руководство страны продолжит использовать провокации для решения внутриполитических вопросов", – сказал Ланин. В завершении акции молодогвардейцы повесили красные галстуки на забор посольства.





Напомним, в минувшее воскресенье три судна военно-морских сил Украины вторглись в территориальные воды России. Для задержания нарушителей в море вышли корабли пограничной охраны ФСБ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что суда из Незалежной не реагировали на запросы погранслужбы и на предложение воспользоваться услугами лоцмана.

Украинские власти бросились обвинять Россию в агрессии. По инициативе Петра Порошенко с 28 ноября в отдельных регионах страны было введено военное положение.