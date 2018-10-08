Зачем Нидерланды устраивают шпионскую истерику
Задумка, конечно, была хорошая: повестить отравление Скрипаля на двух случайных людей, которые оказались в британском городке совсем с другими целями. Размахивая фотографиями Петрова и Боширова, Лондон надеялся, что реальные люди, изображенные на них, никогда не появятся в широком общественном пространстве и уж тем боле – на телевидении.
Но санкционные кукловоды просчитались и после интервью псевдообвиняемых на канале RT на время проглотили язык. Правда, потом в ход пошла совсем уж самодеятельность, организованная на коленке с использованием популярной программы Photoshop.
На сцену вывели некоего виртуального полковника Чепигу и даже его водительское удостоверение. Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что этот герой России никакого отношения не имеет к туристу и торговцу спортивным питанием Руслану Боширову.
Видимо, испытывая острый дефицит в уликах по делу отравленного перебежчика Скрипаля, режиссеры спектакля "Санкции против России" решили достать из рукава новое, как им показалось, громкое дело, датированное аж апрелем 2018 года.
Агент "#Боширов" оказался Героем России, полковником #ГРУ, воевавшим на Донбассе, #Чепига, - журналисты-расследователи https://t.co/88u9xdvFjt pic.twitter.com/7cBeoClses— Цензор.НЕТ (@censor_net) 26 сентября 2018 г.
Голландские спецслужбы тогда выдворили из страны группу российских граждан, которые якобы пытались провести хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), ее штаб-квартира находится в Гааге. А украсть четверо русских хакеров хотели данные по малазийскому "Боингу", сбитому в 2014 году над территорией Украины.
Правда, бравые голландские офицеры почему-то забыли рассказать журналистам, какая тайная связь присутствует между рейсом МН17 и химическим оружием. Не иначе, скоро Запад обвинит Россию, что она сбила самолет над Украиной ракетой с боевым отравляющим веществом.
В России назвали этот вброс банальным отвлечением внимания от сложных вопросов, которые сейчас обсуждаются в Евросоюзе и НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Дело в том, что завтра, 9 октября открывается сессия Исполнительного совета ОЗХО, а информация голландских спецслужб о российской кибератаке может быть использована странами, которые хотят извратить содержание Конвенции о запрещении химического оружия.
И еще на одну важную деталь обратил внимание Сергей Лавров. Как раз в день пресс-конференции главы минобороны Нидерландов, 4 октября прошло заседание Совета министров обороны стран НАТО. А вскоре состоится и заседание Евросовета.
"Наверное, кому-то показалось, что выкопать апрельский сюжет и сбросить его в публичное пространство именно сейчас поможет отвлечь внимание от сложных вопросов, которые обсуждают сейчас в ЕС и НАТО, в том числе о соотношении возможностей в сфере обороны между этими двумя структурами", – сказал глава российской дипломатии.
И самое главное: Лавров рассказал, что ничего тайного в поездке обвиненных в шпионаже российских специалистов в Гаагу в апреле этого года не было. Они не прятались ни когда прилетели аэропорт, ни когда селились в гостиницу, ни когда посещали российское посольство. А задержали их безо всяких объяснений, без права на телефонный звонок и сразу же отправили в аэропорт.
И вот что интересно: за прошедшие полгода никаких демаршей или нот протеста в связи с этим инцидентов ни в Москве, ни в Гааге в апреле не предпринималось. Но эта история всплыла почему-то именно сейчас, когда в Европе проходят большие политические встречи и форумы, а в деле Скрипаля возникли проблемы с доказательствами вины России.
Стоит отметить, что по этой теме высказался и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он от имени Кремля предостерег Запад от использования СМИ для обвинений России в кибератаках и прочих вмешательствах. Песков предупредил, что Москва больше не будет общаться через журналистов с обвинителями России: для этого есть официальные каналы по линии соответствующих ведомств.
И надо сказать, что эти каналы к вечеру 8 октября заработали, как говорится, на полную мощность: послу Нидерландов в России Рене Джонс-Бос вызвали на Смоленскую площадь и вручили ноту в связи с обвинениями в адрес России в кибератаках.
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