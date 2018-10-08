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Политика

Зачем Нидерланды устраивают шпионскую истерику

Фото: Dni.Ru
Очередной вброс в медиапространство информации о якобы имевшей место российской кибератаке в Голландии свидетельствует о перенастройке западной санкционной машины с дела Скрипаля на новые обвинения в адрес Москвы. Те, кто начал эту масштабную войну против России, явно загнаны в угол – припереть к стенке Кремль фотографиями туристов из Солсбери не удалось.
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Задумка, конечно, была хорошая: повестить отравление Скрипаля на двух случайных людей, которые оказались в британском городке совсем с другими целями. Размахивая фотографиями Петрова и Боширова, Лондон надеялся, что реальные люди, изображенные на них, никогда не появятся в широком общественном пространстве и уж тем боле – на телевидении.

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Но санкционные кукловоды просчитались и после интервью псевдообвиняемых на канале RT на время проглотили язык. Правда, потом в ход пошла совсем уж самодеятельность, организованная на коленке с использованием популярной программы Photoshop.

На сцену вывели некоего виртуального  полковника Чепигу и даже его водительское удостоверение. Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что этот герой России никакого отношения не имеет к туристу и торговцу спортивным питанием Руслану Боширову.

Видимо, испытывая острый дефицит в уликах по делу отравленного перебежчика Скрипаля, режиссеры спектакля "Санкции против России" решили достать из рукава новое, как им показалось, громкое дело, датированное аж апрелем 2018 года.


Голландские спецслужбы тогда выдворили из страны группу российских граждан, которые якобы пытались провести хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), ее штаб-квартира находится в Гааге. А украсть четверо русских хакеров хотели данные по малазийскому "Боингу", сбитому в 2014 году над территорией Украины.

Правда, бравые голландские офицеры почему-то забыли рассказать журналистам, какая тайная связь присутствует между рейсом МН17 и химическим оружием. Не иначе, скоро Запад обвинит Россию, что она сбила самолет над Украиной ракетой с боевым отравляющим веществом.

Фото: defensie.nl

В России назвали этот вброс банальным отвлечением внимания от сложных вопросов, которые сейчас обсуждаются в Евросоюзе и НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Дело в том, что завтра, 9 октября открывается сессия Исполнительного совета ОЗХО, а информация голландских спецслужб о российской кибератаке может быть использована странами, которые хотят извратить содержание Конвенции о запрещении химического оружия.

И еще на одну важную деталь обратил внимание Сергей Лавров. Как раз в день пресс-конференции главы минобороны Нидерландов, 4 октября прошло  заседание Совета министров обороны стран НАТО. А вскоре состоится и заседание Евросовета.

Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK press/MFA Russia Press Service

"Наверное, кому-то показалось, что выкопать апрельский сюжет и сбросить его в публичное пространство именно сейчас поможет отвлечь внимание от сложных вопросов, которые обсуждают сейчас в ЕС и НАТО, в том числе о соотношении возможностей в сфере обороны между этими двумя структурами", – сказал глава российской дипломатии.

И самое главное: Лавров рассказал, что ничего тайного в поездке обвиненных в шпионаже российских специалистов в Гаагу в апреле этого года не было. Они не прятались ни когда прилетели аэропорт, ни когда селились в гостиницу, ни когда посещали российское посольство. А задержали их безо всяких объяснений, без права на телефонный звонок и сразу же отправили в аэропорт.

И вот что интересно: за прошедшие полгода никаких демаршей или нот протеста в связи с этим инцидентов ни в Москве, ни в Гааге в апреле не предпринималось. Но эта история всплыла почему-то именно сейчас, когда в Европе проходят большие политические встречи и форумы, а в деле Скрипаля возникли проблемы с доказательствами вины России.

Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media

Стоит отметить, что по этой теме высказался и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он от имени Кремля предостерег Запад от использования СМИ для обвинений России в кибератаках и прочих вмешательствах. Песков предупредил, что Москва больше не будет общаться через журналистов с обвинителями России: для этого есть официальные каналы по линии соответствующих ведомств.

И надо сказать, что эти каналы к вечеру 8 октября заработали, как говорится, на полную мощность: послу Нидерландов в России Рене Джонс-Бос вызвали на Смоленскую площадь и вручили ноту в связи с обвинениями в адрес России в кибератаках.

Автор: Александр Комаров8 октября 2018, 22:00

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