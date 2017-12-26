Собчак вонзили нож в спину

Кандидат в президенты России Ксения Собчак начала терять сторонников. Знаменитый певец Сергей Мазаев вошел в инициативную группу по выдвижению Владимира Путина.

Необычное наблюдение сделали пользователи социальных сетей. Фактически, Мазаев вонзил нож в спину Собчак, бросив ее непосредственно перед выборами.

Разоблачил политическое предательство член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. "Очень любопытная история получается. Сегодня Сергей Мазаев вошел в инициативную группу по выдвижению Владимира Путина, а еще пару недель назад агитировал за Ксению Собчак", – написал он. По мнению эксперта, что-то пошло не так.

Пользователи Facebook решили поглумиться над Мазаевым. "Хозяин своего слова, слово дал, слово забрал", – шутит один из комментаторов. "Погодите, кроссворд гадаю... как называется женщина, которая за деньги?" – пишет другой.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Сен 29, 2017 at 3:33 PDT

Напомним, что 26 декабря Центризбирком рассмотрел документы выдвинутой кандидатом в президенты от партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак. Ей разрешили открыть специальный счет для формирования фонда избирательной кампании. После этого телеведущая сможет собирать подписи в поддержку своей кандидатуры.