Розовые мечты Собчак добрались до россиян

Прозрачные контейнеры с гламурными розовыми наклейками принимали 31 января работники Центризбиркома. Собранные подписи избирателей доставила в ЦИК Ксения Собчак.

Российские избиратели получили очередной урок от телеведущей и светской львицы. Ксения Собчак показала всем, в том числе и будущим соперникам на президентских выборах, как надо вести кампанию.

Сотрудники Центризбиркома, привыкшие на тяжелой службе к виду грубых пластиковых коробок, были приятно поражены. Перед ними предстали аккуратные прозрачные контейнеры с гламурными розовыми ленточками и поясняющей надписью: "Собчак 2018".

Телеведущую и по совместительству светскую львицу выдвинула партия "Гражданская инициатива". Представители штаба Собчак доставили в Центризбирком 24 контейнера, в которых содержались 105 тысяч подписных листов. И даже на всякий случай захватили резервные, сообщил руководитель региональных штабов кандидата Тимур Валеев.

"Помимо необходимых 105 тысяч, мы принесли еще дополнительно более трех тысяч подписей", – уточнил Валеев. И добавил, что автографы избирателей удалось собрать практически во всех российских регионах - кроме Чечни, Крыма и Севастополя.

Кандидатам от непарламентских партий, к числу которых относится и "Гражданская инициатива", для регистрации необходимо заручиться поддержкой не менее 100 тысяч избирателей, напоминает RT.

Представители избирательного штаба Владимира Путина привезли подписи в ЦИК 29 января. Уполномоченные действующего президента доставили в Центризбирком около 30 коробок, в которых находились 315 тысяч подписей в поддержку их кандидата. А 30 января "Партия Роста" сдала 105 тысяч подписных листов в поддержку своего кандидата Бориса Титова.

Напомним, Ксения Собчак заявила ранее, что выдвигается на президентские выборы для того, чтобы заявить о своей позиции. Это для нее своего рода трамплин – в 2021 году телеведущая намерена участвовать в выборах в Госдуму.