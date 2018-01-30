У Собчак сдали нервы от вопроса о "гаденышах"

Свежее интервью с Ксенией Собчак закончилось скандалом. По всей видимости, кандидату в президенты не понравился вопрос о "мелких гаденышах".

Ксения Собчак стала гостьей студии RT. Журналистка спокойно вела беседу, однако в какой-то момент что-то пошло не так, и интервью приобрело неприятный оттенок. Об инциденте стало известно после того, как журналистка Оксана Бойко опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Twitter пост о разговоре с кандидатом в президенты.

"Писали сегодня интервью с @xenia_sobchak, которая много говорила о том, как в #Россия зажимают свободу. В конце спросила про "мелких гаденышей" (забота о людях, в тч детях, входит в обязанности президента) в ответ на что К.А. стала угрожать судебным преследованием #онавамнексюша (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Бойко.

Многочисленные подписчики прокомментировали инцидент. "Оксана! Вы умница и молодец! Продолжайте свою нужную работу. Есть три вещи,, которые невозможно спрятать: солнце, луна и правда!", "Хоть кто-то ее спросил об этом", "Так ратующие за свободу обычно,почему-то,не приемлют иного мнения", "Как только неудобный вопрос, так сразу в суд. Примитив", "Тошнит от этой провокаторши", – высказались пользователи Сети.

Писали сегодня интервью с @xenia_sobchak, которая много говорила о том, как в #Россия зажимают свободу. В конце спросила про «мелких гаденышей» (забота о людях, в тч детях, входит в обязанности президента) в ответ на что К.А. стала угрожать судебным преследованием #онавамнексюша pic.twitter.com/R627RqP3sX — Oksana Boyko (@OksanaBoyko_RT) 29 января 2018 г.

Интересно, что в своих аккаунтах в соцсетях Ксения Собчак пока не прокомментировала эту ситуацию. Журналистка лишь сообщила, что Первый канал покажет ее беседу с Владимиром Познером. Кстати, судя по наряду Ксении, интервью на RT и Первом проходили в один день.

Подписчики неоднозначно отнеслись к ее беседе с Познером. "А вы молодец это правда!", "Нет опыта работы руководителем, нет политического опыта, нет яркой и действенной программы((( ни о чем( не верю! Вам не в политику! Или уж точно не в президенты", "да это было такое же постановочное шоу, как и "время покажет", "Как он Позднер мог наступить себе на горло?!!!! Он ведь говорил что не возьмет интервью😢", – прокомментировали интервью Ксении Собчак подписчики.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 29, 2018 at 10:41 PST

Напомним, в 2013 году в интернете появилась запись телефонного разговора, где слышно, как женщина с голосом, похожим на голос Ксении Собчак, скандалит с управляющей дома. Она ругается с управдомом Ниной Васильевной из-за соседских детей. Ее не устраивало, что рабочие начинают ремонт в десять утра, тем самым мешая ей спать, а прекращают во время тихого часа. Возмущенная собеседница не понимала, почему имеет меньше прав, чем дети, которых она обозвала маленькими гаденышами.