Как россияне будут выбирать президента

В этом году жителям страны предстоит принять важное решение – выбрать нового главу государства. Согласно российской Конституции, президент избирается на шесть лет путем равного и прямого всеобщего тайного голосования.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ



Этот вопрос регламентируется законом "О выборах президента России". В соответствии с ним, первый тур выборов должен быть назначен на второе воскресенье того месяца, в котором шесть лет назад прошло предыдущее голосование. Эта дата выпадает на 11 марта 2018 года. Однако, согласно тому же закону, выборы переносятся на следующее (то есть третье) воскресенье месяца, поскольку 11 марта выпадает на неделю, которая включает нерабочий праздничный день (Международный женский день 8 марта). Таким образом, президентские выборы в 2018 году назначены на 18 марта.

КАНДИДАТЫ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ – 2018

В нынешней избирательной кампании было отмечено рекордное количество кандидатов на пост президента (уже к 1 января было известно о мероприятиях, связанных с выдвижением более 60 человек). Однако после процедуры официальной регистрации в Центральной избирательной комиссии, в предвыборной гонке остались 17 человек. Одни претенденты на пост первого лица государства выдвигают свои кандидатуры впервые, другие уже хорошо знакомы российским избирателям.

6 декабря 2017 года о своем намерении баллотироваться на предстоящих выборах объявил действующий президент Владимир Путин. Это произошло на встрече со специалистами завода "ГАЗ" в Нижнем Новгороде. Нынешний глава государства планирует продолжать продвигать социальные инициативы: доступная ипотека, ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка, обновление программы материнского капитала и другие. Путин пользуется большой поддержкой у населения и имеет авторитет на международной арене. В случае победы, это будет четвертый президентский срок политика.

От партии ЛДПР на выборы 2018 идет эпатажный Владимир Жириновский. Это его шестая попытка занять кресло главы государства. Лидер либерал-демократов продвигает программу "100 шагов", где излагает традиционно популистские идеи и акцентирует внимание на реформировании социальной политики. В частности, политик предлагает сделать высшее образование доступнее, отменить вступительные экзамены и ЕГЭ, повысить пенсии и заработную плату, вернуть льготы пенсионерам, а также списать долги по коммунальным платежам пенсионерам и россиянам, ежемесячный доход которых не превышает семи тысяч рублей.





Выдвиженец от Партии роста Борис Титов баллотируется впервые и позиционируется как "кандидат от бизнеса". Он является уполномоченным при президенте по правам предпринимателей и выступает за создание условий для развития "частного и честного" несырьевого бизнеса. Свои идеи политик изложил в экономической программе "Стратегия роста". По мнению Бориса Титова, следует сделать кредиты доступными, снизить количество проверок для предпринимателей и гарантировать им защиту от рейдеров. Только в этом случае можно сформировать бизнес, который бы не только приносил доход бизнесмену, но и участвовал в развитии страны: создавал рабочие места, производил инновационные технологии. Кандидат от Партии роста прогнозирует, что такая политика даст первые результаты уже в ближайшие 10 лет: снизятся ставки по ипотеке, увеличатся пенсии и заработная плата.

Лидер демократической партии "Яблоко" Григорий Явлинский идет на выборы президента России – 2018 с программой "Дорога в будущее". Политик считает, что каждый россиянин должен иметь возможность бесплатно получить от 30 до 60 соток земли для строительства частного дома, а обязанности по формированию коммуникаций на этих участках нужно возложить на государство. По мнению Явлинского, такие меры позволят обеспечить жильем более 10 миллионов семей. Кроме того, политик планирует провести судебную реформу, усилить борьбу с коррупцией и создать безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями. Еще одна важная инициатива Явлинского – бережное отношение к природе. Политик предлагает отказаться от строительства новых АЭС и все силы направить на модернизацию угольной и газовой энергетики.



Максим Сурайкин выступает за возрождение молодежной коммуны, а Антон Баков – за возвращение к Императорской России. Популярная телеведущая Ксения Собчак пропагандирует образ России, ориентированной на Запад, а Екатерина Гордон продвигает правозащитную инициативу. Кроме того, на президентские выборы 2018 идут Эльвира Агурбаш ("Альянс зеленых"), Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Станислав Полищук (Партия социальных реформ), Роман Худяков (партия "Честно"), Наталья Лисицына ("Рот-фронт"), Михаил Козлов (Партия социальной защиты), Владимир Михайлов (депутат Костромской думы).

ВЫБОРЫ 2018: РОЛЬ ЦЕНТРИЗБИРКОМА

Элла Памфилова – председатель Центризбиркома – говорит о 100% готовности к проведению предстоящей кампании. Основная задача ЦИК – обеспечение права избирать и быть избранным, которое гарантировано всем россиянам Конституцией, а также обеспечение конкурентности, открытости и легитимности выборов. В сферу компетенций Центризбиркома входит всеобъемлющий контроль над действиями территориальных избиркомов, разработка системы ответственности за нарушения и обучение наблюдателей. Один из эффективных способов контроля – внедрение Государственной автоматизированной системы "Выборы".

В интервью Элла Памфилова неоднократно говорила и о том, что ЦИК преследует и стратегическую цель: по итогам кампании Центризбиркому предстоит оценить, нужны ли изменения в системе и, если нужны, в каком именно сегменте. На основе проведенного анализа будут подготовлены предложения по корректировке законов.

СОСТАВ ЦИК

В состав Центризбиркома с 2016 по 2021 годы входят председатель Элла Памфилова, заместитель председателя Николай Булаев, секретарь Майя Гришина, а также члены ЦИК: Валерий Гальченко, Александр Кинев, Александр Клюкин, Евгений Колюшин, Валерий Клюков, Николай Левичев, Василий Лихачев, Антон Лопатин, Сергей Сироткин, Сиябшах Шапиев, Евгений Шевченко, Борис Эбзеев.