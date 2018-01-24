Участковые комиссии дойдут до каждой московской квартиры

Мосгоризбирком (МГИК) и центры госуслуг "Мои документы" запустили совместный проект по информированию жителей столицы о предстоящих 18 марта выборах президента. Как рассказал глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, задача проекта – донести информацию до каждого москвича.

Во время поквартирного обхода горожан им будут рассказать о предстоящих выборах и возможности участвовать в голосовании. Так, участники проекта проинформируют жителей города о возможностях отдать свой голос не только по месту регистрации, но и по фактическому месту проживания.



Горбунов напомнил, что для этого надо обратиться в территориальную или участковую избирательные комиссии (это можно сделать с 31 января и 25 февраля соответственно). Заявление о месте голосования можно подать один раз.

Таким образом, к 16 марта в каждой участковой избирательной комиссии будет по два реестра: голосующих по месту пребывания и исключенных из списка избирателей на данном участке в связи с нахождением в день выборов в другом месте.

Глава МГИК сообщил, что согласно статистике, около 10% москвичей проживают не по месту своей регистрации. "Эти граждане смогут проголосовать на выборах президента по месту фактического пребывания", - пояснил Горбунов.

По его словам, подобный проект по информированию столичных избирателей реализуется в городе в первый раз. До этого, напомнил он, расклеивались соответствующие объявления у подъездов, по почте рассылались приглашения. "Теперь мы попытаемся дойти до каждой квартиры, – заявил председатель Мосгоризбиркома. – Многим избирателям нужно такое человеческое общение".

При этом, как рассказала директор центров госуслуг Москвы "Мои документы" Елена Громова, в ходе информационной кампании поквартирный обход избирателей пройдет дважды. В ходе первого визита горожанам расскажут о президентской кампании и возможностях волеизъявления, заодно определят потребность в голосовании на дому. Во второй раз москвичам принесут приглашения на выборы и помогут с выбором наиболее удобного участка для голосования.

Отличительными знаками участников информационной кампании будут: фирменный нагрудный знак "2018 марта – выборы президента России" и бейдж с указанием фамилии, имени, отчества и должности, подписанный руководством избиркома и центра госуслуг.

"Тема информирования для нас не новая, мы всегда готовы помочь разобраться в самых сложных вопросах, – добавила Громова. – В идеале, чтобы мы дошли до каждого москвича". Добавим, что поквартирное информирование стартует в столице с 29 января и продлится до 12 марта.