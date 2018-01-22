Тайные встречи Путина и Порошенко вызвали переполох
Версии, высказанные в некоторых СМИ о контактах российского лидера Владимира Путина с украинским президентом Петром Порошенко, несостоятельны. Их опроверг Дмитрий Песков, на которого и ссылались журналисты.
"Никто ни о каких встречах и не говорил. В интервью я не сказал о том, что такие встречи были", – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Днем ранее некоторые издания сослались на программу "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". Журналисты на основании интервью пресс-секретаря сделали вывод, что якобы имеют место некие тайные встречи Путина и Порошенко.
Так, ведущая поинтересовалась у Пескова, когда была последняя встреча двух лидеров. Она напомнила, что были такие контакты, "о которых прессе сообщали спустя только несколько месяцев". Речь шла, судя по всему, о мае 2017 года: тогда Порошенко заявил, что двумя месяцами ранее он говорил по телефону с Путиным – тогда как пресс-служба Кремля о разговоре не сообщала.
Дмитрий Песков ответил ведущей следующим образом: "У президента огромное количество встреч, контактов, которые не носят публичного характера, о которых мы не сообщаем. Это обычная практика. Рабочий день президента гораздо более насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору. Поэтому, действительно, имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ".
#Порошенко инспектирует укрепрайон в зоне проведения #АТО. pic.twitter.com/ATOFOpbRYo— Александр Долгий (@oleksandr_dovg) 17 января 2018 г.
Теперь представителю Кремля пришлось пояснять агентству ТАСС, что речь шла о международных встречах вообще, а вовсе не о контактах Путина с Порошенко. Тем временем появившиеся в СМИ сообщения возмутили представителей администрации в Киеве. Никаких двусторонних встреч президент Украины с президентом России с момента заключения минских договоренностей не проводил, заявили в аппарате Порошенко.
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