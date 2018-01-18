Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

"Вмешательство" России в выборы в США сравнили с терактом 11 сентября

Фото: Dni.Ru
"Вмешательство" России в выборы 2016 года в США по своему влиянию равно терактам 11 сентября. Действия Москвы затронули все сферы жизни американского общества, паникуют западные эксперты.
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Неожиданный удар по слабому месту – именно этим, по мнению генерала в отставке Майкла Хейдена, схожа "российская операция" с терактами 11 сентября 2001 года. Исправить ситуацию, по мнению эксперта по вопросам безопасности, может только президент США. Генерал уверен, что Дональду Трампу необходимо прибегнуть к "внештатным методам".

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"Эта российская операция – по-своему хитроумная, по-своему смелая – охватила общественную и частную сферу, стратегию и политику, федеральный и местный уровень, разведку и правоохранительные органы. В этом смысле она смахивает – и я не хочу сейчас слишком драматизировать ситуацию, но все же – на теракты 11 сентября 2001 года. Это такая неожиданная угроза, ударившая по неизвестному до той поры слабому месту", – заявил генерал в отставке в эфире CNN.

Хейден считает, что реагировать на такие действия можно только посредством "внештатных методов и внештатных структур". Однако перейти к таким чрезвычайным мерам правительство не может без одобрения президента. 

Дональду Трампу нужно срочно вмешаться, иначе в американской политической системе останется слабый неприкрытый фланг. По мнению генерала, американский лидер должен заявить Москве, что ему прекрасно известно, кто вмешался в выборный процесс в США, и пообещать России наказать ее за это.

Тем временем Трамп поместил материалы о "российском сговоре" в топ фейковых новостей. Президент США опубликовал список "победителей" импровизированной премии. В него попали материалы газет The New York Times и Washington Post, телеканалов ABC и CNN, журналов Time и Newsweek. Сюжеты CNN получили четыре из 11 мест в списке Трампа.

В последнем пункте рейтинга значится скандал вокруг его предполагаемых связей с Россией. Президент США отметил, что так называемый российский сговор – пожалуй, величайшая мистификация, созданная для обмана американского народа. 

Автор: Андрей Евлампиев18 января 2018, 10:25

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