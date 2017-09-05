Президент Литвы погрелась в лучах славы Путина

Программное интервью литовского президента стало попыткой погреться в лучах славы Путина. Дале Грибаускайте нечего сказать своему народу, кроме легендарной фразы "русские идут", комментируют эксперты заявления литовского лидера.

Откровения Дали Грибаускайте ведущему литовскому изданию Delfi можно считать программным интервью президента. Однако выяснилось, что лидеру нечем порадовать свой народ, кроме очередных нападок на Россию.

"Такая фигура, как Путин – это прекрасный способ погреться в лучах чужой славы. Если тебе нечего сказать своему народу, кроме легендарной литовской фразы "русские нападают", значит, можно постоять в тени более серьезной фигуры", – заявил в эфире НСН руководитель информационного проекта Baltnews.lt Анатолий Иванов.

Как ранее сообщила журналистам Даля Грибаускайте, Владимир Путин на первой встрече с ней якобы озвучил "список требований" к Литве. "С самой первой встречи с господином Путиным я получила список требований, которые должна выполнять Литва: не строить атомную станцию, обязательно сотрудничать с ними и так далее", – рассказала литовский президент. По ее словам, это не было предложением дружбы или сотрудничества. "Или ты становишься на колени и выполняешь, или ты являешься врагом. Я не могла принять такие отношения", – заявила Грибаускайте.

Самое смешное, что президент Литвы всё выполнила, прокомментировал слова Грибаускайте Анатолий Иванов. "Атомной электростанции у нас нет, проблемы в энергетическом секторе существуют, причём немалые, синхронизации с Европой нет", – отметил эксперт.

Грибаускайте стала президентом Литвы в 2009 году. В 2010-м она встретилась с Владимиром Путиным, который тогда занимал пост премьер-министра России.

Напомним, что это далеко не первое антироссийское выступление литовского президента. В 2014 году, во время эскалации конфликта на юго-востоке Украины, Даля Грибаускайте назвала Россию "террористическим государством", которое угрожает не только Киеву, но и всей Европе. Литовский лидер при каждой возможности заявляет о якобы существующей "российской угрозе", о подготовке Москвой нападения на страны Балтии – в связи с чем требует увеличения численности натовского контингента на территории страны.