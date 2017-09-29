Министр Соколов получил выговор от Путина в день рождения

Глава Минтранса получил дисциплинарное взыскание. Указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, появился на портале правовой информации в день рождения Максима Соколова.

Владимир Путин поддержал предложение премьера Дмитрия Медведева о взыскании министру транспорта. Максим Соколов предупрежден о неполном служебном соответствии – теперь уже в виде документа за подписью российского президента.

"Согласившись с представленным предложением председателя правительства России об объявлении дисциплинарного взыскания министру транспорта России, постановляю объявить дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия министру транспорта России Соколову М.Ю.", – сказано в указе. По стечению обстоятельств, документ опубликован в день, когда главе Минтранса исполнилось 49 лет.

О неполном служебном соответствии Путин предупредил Соколова еще 27 сентября, на совещании с правительством. Поводом стала ситуация с компанией "ВИМ-Авиа". Замечание получил и курирующий транспортную отрасль вице-премьер Аркадий Дворкович.

Президент потребовал быстро разобраться с проблемой и представить предложения по урегулированию на будущее. Путин добавил, что в зависимости от результатов подумает, "что делать с этим неполным служебным соответствием".

Ситуация с "ВИМ-Авиа" обострилась в конце прошлой недели. Билеты приобрели сотни тысяч пассажиров, однако 25 сентября компания официально заявила о прекращении чартерных рейсов. Причина – нехватка финансов для продолжения работы.

Более 30 тысяч россиян остаются за границей, не имея возможности вернуться на родину. Вывозят пассажиров другие перевозчики - под контролем Минтранса и Росавиации, сообщает РИА Новости.

Днем ранее сообщалось, что следователи задержали генерального директора и главного бухгалтера "ВИМ-Авиа" по делу о хищениях. Совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы сбежали за границу (по некоторым данным, следователи уже их допрашивают).

Общий долг "ВИМ-Авиа" за услуги, топливо, аэропортовое и наземное обеспечение полетов – более 1,3 миллиарда рублей. 98 миллионов на обслуживание самолетов уже выделило правительство России.