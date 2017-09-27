Владелец "ВИМ-Авиа" исчез после скандала

Глава авиакомпании "ВИМ-Авиа" Рашид Мурсекаев перестал выходить на связь, сообщают СМИ. Предполагается, что бизнесмен уже покинул Россию.

По имеющимся сведениям, Мурсекаев недоступен с утра среды, 27 сентября. По словам главы Росавиации Александра Нерадько, бизнесмен не явился на заседание по поводу авиакомпании.

"По некоторым данным, он из Внуково улетел в Турцию, предположительно, в Стамбул", – сообщает "Интерфакс". По данным агентства, это произошло еще во вторник, 26 сентября.

"ВИМ-Авиа" является одним из крупнейших перевозчиков России, занимая десятое место по числу клиентов. Проблемы у компании начались летом этого года, когда она стала в массовом порядке отменять и задерживать рейсы. 25 сентября "ВИМ-Авиа" объявила об отмене чартерных рейсов. Оказалось, что у нее – огромная задолженность перед поставщиками топлива и аэропортами.

Сбой в работе "ВИМ-Авиа" привел к тому, что за границей застряли около 40 тысяч клиентов авиакомпании. Решено привлечь к их перевозке другие компании.

В ситуацию вмешался Следственный комитет. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту хищения денег пассажиров авиакомпании. По версии следствия, руководство "ВИМ-Авиа", зная, что у компании нет денег рассчитаться за топливо и обслуживание самолетного парка, тем не менее, не приостановило продажу билетов.





Из-за создавшегося положения президент России Владимир Путин объявил неполное служебное соответствие главе Минтранса Максиму Соколову. "Я объявляю вам о неполном служебном соответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь, то тоже подумаем", – обратился президент к руководителю ведомства.

Досталось и вице-премьеру Аркадию Дворковичу: глава государства указал ему на то, что он уделяет недостаточно внимания транспортной отрасли.